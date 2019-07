Lucho Hoyos trajo su propio sonido a Santiago

05/07/2019 - 23:23 Pura Vida

Tiene 60 años, y desde los 25, cuando decidió abrazar la música con la formalidad del estudio e iniciar una carrera profesional, Lucho Hoyos anda buscando darle forma a su propio sonido, que no tiene que ver solo con cómo suena su guitarra, o su voz, sino con las canciones que elige, con sus arreglos, con su manera única de transmitir la música.

Para eso le dio vida a muchísimos proyectos que le resultaban seductores. “En esa búsqueda de hacer una cosa distinta, armé dúos de guitarras, tríos, cuartetos, quintetos, formaciones de cámara con viola, violín, chelo, contrabajo; y en algunos casos e ido a recitales solo con un chelo, en otros; solo con una flauta. También he conformado grupos multifacéticos con piano, bajos, guitarra criolla, eléctrica. He ido probando mil cosas y yo siento que hoy me sigue influenciando la música que escucho y la música que suena”, dijo Hoyos.

Y agregó: “Pero todo eso me ha permitido, en toda mi carrera, ir tratando de correr velos para llegar a esa cosa esencial que busco transmitir”. En el show que esta noche ofrecerá Hoyos se presentará solo con su guitarra y ofrecerá canciones de su autoría y otras populares a las que ha reversionado. “Me encanta tomar las versiones de música muy popularmente conocida y darlas vuelta. Por ejemplo, La Oma, La López Pereyra, Lloraré, Nostalgia santiagueña, Eterno amor, Adiós que te vaya muy bien. Mañana (por hoy) van a escuchar esas canciones y otras, que son como una muestra de las formas diferentes en las que puede hacer una música que puede resultar trillada”, explicó Hoyos.

La participación del músico tucumano Lucho Hoyos, se suma a la del Coro Juvenil de la Espea Nº 1, y a la del grupo Ahí veremos, esta noche, a las 20.30 en el salón auditorio del Complejo Polideportivo de la ciudad Capital. l