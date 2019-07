Una joven voz deslumbra con una canción dedicada a los políticos

06/07/2019 - 22:29 Pura Vida

Todo el país habla de Ariana Castillo, la joven que con solo 13 años le canta a los políticos: “Qué futuro me queda”, una canción que grafica la crisis que atraviesa la Argentina, con una sociedad que “ha perdido la fe”, según lo dice en sus estrofas.

En las mismas en las que refleja: “He visto niños caminar en mi ciudad, caminar pidiendo tan solo unas monedas. En sus ojitos ya cansados de andar y andar sin rumbo y sin tener una respuesta. Ya no quiero ver sufrir a mi país”.

Sobre la canción “Qué futuro me queda”, Ariana señaló en una entrevista con Infobae: “Desde un principio me gusta hacer cosas así, cantándole a la sociedad. Y ahora surgió esta posibilidad de hacer una canción junto a mi productor Mariano Zelaya. Y surgió esta canción, porque quisimos cantarle a la sociedad, con todo lo que está pasando. Todavía no se había hecho una canción tan así”.

El tema musical también hace foco en la esperanza, en el deseo de quedarse en esta tierra “del trabajo” y la “solidaridad”, para disfrutar como lo hicieron sus ancestros.

Ariana no es nueva en este camino de la música. Canta desde los 7 años y en su currículum figuran 4 años de conservatorio, además del aprendizaje informal que realizó junto a su abuelo materno, Alejandro Carabajal, quien integró en Córdoba el grupo “Los Arrieros” y más tarde “Las voces de Salta” y le fue contagiando a su nieta su vocación por el canto.

Su compromiso social, a tan corta edad, no llama la atención a su entorno más cercano, porque siempre se ha mostrado solidaria. Es más, su mánager, Sebastián Córdoba reveló que el mismo día en que sus padres firmaron contrato con la productora Zelaya Producciones, Ariana les exigió poder dedicar, por lo menos, media hora en cada uno los destinos adonde la llevaran sus presentaciones, para visitar entidades que necesitaran ayuda. “Fue algo que surgió de ella, y que a nosotros nos impactó. Ariana dice que su sueño fue siempre poder ayudar”, explicó su mánager.

Con 13 años, Ariana cautiva no solo con su caudal de voz, sino con su manera de interpretar.

A través de Zelaya Producciones llegó a contactarse con el Dúo Pimpinela, del cual fue telonera en Bolivia, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra. “En Bolivia el público es muy duro, pero cuando subió Ariana al escenario la ovacionaron. Nosotros sentimos que estamos junto a una gran artista”, dijo Sebastián Córdoba.

En estos días, Ariana está trabajando sobre el videoclip de su última canción, que se empezará a filmar en Tafí del Valle esta semana junto a una sinfónica integrada por 50 personas.

Además, en su agenda figura una pronta presentación en Catamarca, y luego en Chile y Perú, durante agosto. Para Ariana sería un honor formar parte de los festejos por el aniversario de la “Madre de Ciudades”.