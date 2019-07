Ahora, una ex Gran Hermano denunció a Miguel Ángel Cherutti por acoso sexual

08/07/2019 - 17:58 Pura Vida

Mariela Montero fue una de las finalistas de Gran Hermano 2007. Oriunda de Salta, la joven cantante recién había llegado a Buenos Aires cuando ingresó al reality. Llena de ilusiones, apenas salió de la casa fue a un casting con Miguel Ángel Cherutti con un sueño muy claro: triunfar sobre el escenario.

Sin embargo, al terminar aquella prueba subió al taxi y rompió en llanto. Recién meses después se animó a denunciar públicamente lo ocurrido pero como solía ocurrir en ese entonces, nadie la tomó en serio.

Hoy, a los 39 años, con una carrera formada en Chile y movilizada por el testimonio de Melissa Brikman, la bailarina que denunció a Cherutti por abuso sexual, la actriz habló con Teleshow: "Yo recién salía de Gran Hermano, tenía notoriedad, me invitaban a eventos y fui a un estreno de una obra de él (Cherutti), lo saludé y le dije que quería trabajar", comenzó su relato. Luego contó que el actor la puso en contacto con un familiar y que coordinó con éste una reunión durante la semana siguiente, a modo de entrevista laboral: "Llegué al teatro, era tipo 4 o 5 de la tarde, me fui con una minifalda, tacos stileto, porque trabajás con tu imagen. Era una tremenda oportunidad, me acuerdo que me traspiraban las manos de nervios, no podía creer", según destaca Infobae en su sitio web.

Es que rápidamente, la ilusión de trabajar sobre el escenario se desmoronó: "Fue en un camarín, llegó él a hacerme el casting. Me dijo 'veamos que tal sos para la improvisación y manejemos un personaje que te salga'. Yo no había hecho casting más que para Gran Hermano, era una niña queriendo luchar por sus sueños".

Durante los minutos siguientes, él se puso detrás del rol: "Con su personaje me amedrentó, era un personaje abusivo. Me tocó, me dio un beso, un lengüetazo asqueroso. Tuve miedo, porque una siente esa energía lasciva. Ahí frenó y me dijo: 'Si no te sentís cómoda y no sabes actuar…'. Una manipulación total".

"No le seguí el juego, me dijo 'vamos a ver qué pasa'. Me fui con una sensación malísima, abrumada, me tome un taxi y me largué a llorar, no entendía. Llegué a mi casa y me bañé, me quería sacar la saliva", contó la actriz radicada en Chile desde hace más de una década.