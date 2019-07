Grave: una bailarina denunció por abuso sexual a Miguel Ángel Cherutti

02/07/2019 - 13:18 Pura Vida

Miguel Ángel Cherutti fue acusado de abuso sexual por una bailarina, por un hecho que habría tenido lugar en el año 2003, luego de que él la contratara en un casting y viajaran juntos a El Calafate. La víctima, que en ese momento tenía 18 años, dijo que fue penetrada y obligada a practicar sexo oral.

La denuncia fue realizada por Melissa Brickman, quien hoy tiene 35 años, en el programa de Ulises Jaitt. Según su relato, viajaron hacia el sur junto con otra colega y poco después de llegar, Cherutti le dijo que fuera a su habitación "para hablar del pago". Cuando lo hizo, lo encontró con el pantalón bajo, exhibiendo sus partes íntimas.

Te recomendamos: Cande Vetrano: “Thelma Fardin fue muy valiente en contar lo que le pasó”

"Tenés que acostarte conmigo porque si no te volvés solita caminando. Dale, vení. Vos sabés quién soy yo. ¿Me vas a decir que no?", le habría dicho el productor. La denuncia continúa con el relato de Brickman, quien aseguró que Cherutti la tomó del brazo, le tapó la boca y la tiró sobre la cama.

"Dale, nenita. Quédate tranquila que va a estar todo bien". Después, la bailarina aseguró que comenzó a sacarle la ropa mientras ella "estaba en shock", que la obligó a realizarle sexo oral y la penetró. Todo esto, habría ocurrido mientras ella le pedía por favor que se detenga y que piense en su mujer que estaba embarazada en ese momento.

El calvario de la bailarina no habría terminado allí, ya que luego compartió tres días con el productor antes de regresar a su hogar. Luego, sólo se lo habría contado a su hermana.

En aquella entrevista, la bailarina contó cómo fue el casting que le hizo Miguel Ángel Cherutti para llevarla al show de El Calafate. "Me dice 'para estar seguro de tu cuerpo tengo que verte en corpiño y que bailes un poco'. Después me llevó a una habitación y me dijo 'vení, chupámela…' y la sacó. Me hizo hacer el baile, me dijo que le encantaba cómo bailaba y que estaba contratada".

Te recomendamos: "Tito", de La Liga, detenido por amenazar a una mujer y atropellar a un policía

Cabe recordar que en el año 2006, la vedette uruguaya Claudia Fernández denunció por acoso sexual a Miguel Ángel Cherutti, después de haber compartido elenco en la revista Inolvidable, otra historia de humor.

"Guarda con esto, porque si te vas metiendo con productores, se te pueden ir cerrando las puertas. Esto es una calesita; todo vuelve", le habría dicho el capocómico cuando se hizo público el escándalo.