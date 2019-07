Borrando fronteras: chacareras en japonés

08/07/2019 - 20:48 Pura Vida

Agustín, ¿qué te propones a partir de esta fusión del bombo legüero con el taiko e interpretar, en japonés, temas clásicos de tu familia?

Es un desafío nuevo. Hace mucho tiempo que quería emprender algo diferente. La propuesta viene de poder unir Oriente y Occidente. Nunca se había hecho algo tan consolidado, por decirlo con una finalidad, en donde estamos fusionando y presentando una historia en vivo. Siempre, el bombo legüero ha venido fusionando con África. Nunca ha sucedido con Oriente y Occidente. Buscamos fusionar los tambores taiko y folclore santiagueño. Empezamos con el taiko y con el bombo legüero y luego se empezó a abrir la fusión, en donde terminó abarcando danza, música y tomó un giro más interesante consolidándose como una obra de 16 temas con ingredientes nuevos, que para el folclore nuestro son herramientas nuevas. Busco fusionar las dos culturas a través de la música y principalmente del bombo legüero y el taiko, que tenemos muchas cosas en común. Se han hecho cosas anteriormente, pero generalmente fueron muy acotadas. La idea ahora es hacer una gran producción. Ya tenemos un repertorio de 16 temas. Si bien surge a partir de la conexión del bombo legüero y el taiko, digamos abarca muchos espectros musicales porque hay quenas, boleadoras, sacha guitarras, flautas japonesas, cantores japoneses y santiagueños y bailes.

Gastón, ¿por qué aceptaste la propuesta de Agustín?

Estoy vinculado con el taiko desde hace once años. En el 2012 vino un japonés muy reconocido, después de ver un espectáculo de tango y folclore, me dijo: ‘Gastón, ustedes tienen que fusionar’. Así fue como me despertó esto de querer. Fui a vivir a Japón, en donde estuve dos años y medio. Volví a la Argentina en el 2017. Regresé con un nivel más elevado y con muchas ganas de explorar esto del folclore. Soy argentino, hago taiko y tengo avales de Japón. El taiko es algo moderno y para mí era muy importante como yo me presento ante el mundo y querer aportar a esta fusión de folclore. Cuando, nada más ni nada menos que un Carabajal, se contacta conmigo fue como que se alinearon cuestiones para empezar a trabajar.

Agustín, todo desafío implica riesgos. En tu familia, tu propio padre, en los 80, abrió un camino diferente en la forma de concebir el folclore. ¿Cuáles son tus expectativas, con tu propio proyecto, teniendo en cuenta estos antecedentes?

Todo es ayuda. Todo es un camino que él ha hecho durante muchos años. Yo siento como que me ha macheteado el camino. Él ha ido a Japón, en 1990, con la chacarera. Yo estoy planteando esto desde el tambor. Desde el tambor se ramifica la danza, la música, la cultura y da pie para muchas cosas más. Mi viejo me apoya todo el tiempo. Está muy emocionado, contento y orgulloso. Nosotros nos estamos preparando. Mi proyecto nació hace seis meses y vamos con tiempos muy acelerados.