El teatro cobra vida en el Ciclo de Comedias

12/07/2019 - 22:11 Pura Vida

El Ciclo de Comedias, que se realiza los jueves en el teatro 25 de Mayo, es un espacio en donde prospera y germina la actividad teatral en Santiago, con grupos locales y temáticas que ahondan en cuestiones inherentes a la condición humana.

“Tímidamente comenzamos hace dos años con cinco elencos y este año somos once”, remarcó, con inocultable orgullo, la actriz Sandra Camiletti, coordinadora de esta movida artística y cultural impulsada por Eugenia Morán, directora del coliseo provincial.

En una entrevista con EL LIBERAL, Camiletti destacó que en esta segunda temporada “los teatreros santiagueños venimos desarrollando este ciclo con mucho entusiasmo y cada vez con más público. Recuerdo el anteaño pasado veía en la cartelera del teatro 25 de Mayo que había ciclos de conciertos y otro de música y no había teatro, entonces me acerqué a la Dirección del 25 de Mayo y conversamos con Eugenia Moran sobre las posibilidad de estar y las condiciones, inmediatamente me dijo que sí que presentara un proyecto”.

Sandra puntualizó que a esa iniciativa la “llamé Jueves de Comedia. Preferí Jueves porque al ser entrada gratuita quise evitar competir con las salas independientes que trabajan el fin de semana. Y el horario de las 20 fue instalado a modo de explorar un nuevo público incluyendo el de profesorados. Siempre escuchando a Eugenia, no nos equivocamos”.

“En la primera temporada decidimos hacer las puestas de manera no convencional sobre el escenario juntos, público y artistas. Pero, en esta segunda temporada nos superó la gente. Y debimos repensarla para la sala mayor con ajustes técnicos y de ensayos”, destacó.

“Un gran desafío”

Consignó que fue “un gran desafío que pudimos hacerlo. Tímidamente comenzamos hace dos años con cinco elencos y este año somos once. Como coordinadora estoy aprendiendo a mediar entre las necesidades y objetivos de los diferentes grupos, los artistas y la Administración del Teatro que se subdivide en varios sub equipos técnicos, gráficos, contable, de personal, todos dirigidos por la directora que está presente en todo. El público de parabienes. Ríe a carcajada y al final se queda para sacarse fotos con sus artistas. Felices. Vamos por más. Creo que este ciclo llegó para quedarse”.

En tanto, para este jueves 18, a las 20, con entrada libre y gratuita, está confirmada la presencia de “Sueños de barrios”.l