Nicole Neumann debuta como jurado del Súper Bailando y tiene favoritos

21/07/2019 - 20:48 Pura Vida

Por contrato, Carolina “Pampita” Ardohaín tiene pactado ausentarse de su lugar en el jurado del Súper Bailando que conduce Marcelo Tinelli para vacacionar junto a sus hijos, razón por la cual la producción le buscó un reemplazo, y lo encontró en su archienemiga, la también modelo Nicole Neumann.

“Un placer estar ahí en ese lugar. Me divierte muchísimo estar en ese lugar, los nervios y la adrenalina me jugaban muy en contra cuando era participante. Ahora es como un placer, es como una responsabilidad muy grande estar ahí, en un megashow. Quiero puntuar lo más objetivamente posible”, anticipó Nicole en un diálogo telefónico con el ciclo radial “Agarrate Catalina”.

Al ser consultada sobre sus participantes favoritos, la modelo no dudó: “En general Piquín me vuelve loca y Maca desde el primer día que la vi dije ‘¿quién es esta bomba?’. Cinthia Fernández siempre deslumbra porque es muy truquera, Jorgito y Chipi son dos bailarines que no se les puede refutar mucho. Lourdes me parece una bailarina espectacular”.

Por otra parte, Nicole Neumann, quien saltó a la fama cuando solo tenía 12 años tras posar sexy para la tapa de una revista, sorprendió al declarar que si alguna de sus hijas le pidiera hacer lo mismo no la dejaría. Actualmente, la modelo es madre de Allegra, Indiana y Sienna. “Si me pasa con mis hijas, ni loca las dejo. Menos con como son las cosas hoy, las redes sociales, es muy fácil acercarse a un menor, así que quiero conservar su infancia”, aseguró.

No obstante aclaró que en su caso ella insistió para hacer esa tapa de una reconocida revista: “La que hinchó para que me lleven para trabajar como modelo fui yo, quería hacerlo, lo disfrutaba”, contó.