Una joven marplatense murió en España luego de haber consumido éxtasis en un recital

22/07/2019

Una joven oriunda de Mar del Plata murió tras consumir éxtasis en unrecital en Palma de Mallorca y según denunció su familia, la droga había sido mezclada con veneno para ratas.

Milagros Alanís Moyano tenía 19 años y hace poco vivía en España. Amante de los deportes, decidió concurrir junto a su hermana melliza a una fiesta. Tras el evento, fue internada con hipotermia y fiebre por encima de los 42º. A pesar de haber sido trasladada para recibir mejor tratamiento, murió.

El padre de la víctima, Paulo Moyano, viajó en los últimos días desde Mar del Plata hasta España y relató en la red social Facebook que "ella compró veneno llamado comercialmente éxtasis" y dijo que "estaba irreconocible" tras su fallecimiento.

"A mí no me gustaban esas fiestas pero me decía no todos se drogan papá, está era su segunda fiesta el Palma de Mallorca. Me la arrancaron y la mataron como sapo, es durísimo decirlo pero cuando la vi tuve que mirar un tatuaje porque no era ella. Mi hermosa Alanís con solo 19 añitos", dijo conmovido.

En tanto, Lautaro Moyano, hermano de la víctima, también se expresó en Facebook: "Lamentablemente, cayó en la tentación de una mierda que ciertas personas te inculcan que al hacerlo te puedes divertir más. Esto puede pasar a cualquier miembro de su familia, lamentablemente ella murió. Pero es bueno que se sepa así se tiene un poco más de conciencia de lo que puede llegar a causar estas cosas", escribió.

En tanto, el diario Última Hora, de Mallorca detalló que Policía Nacional inició una investigación para tratar de averiguar quién le vendió el éxtasis a la joven, y detalló que días atrás fueron detenidas cuatro personas por comercializar drogas durante los conciertos de verano que se realizan en Son Fusteret.