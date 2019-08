Noel Gallagher acusó a su hermano Liam de amenazar a su familia

05/08/2019 - 22:03 Pura Vida

En un nuevo round entre los hermanos Gallagher, que en los ‘90 dieron vida a Oasis, una de las bandas más importantes del pop británico de esa década, el guitarrista, compositor y cantante Noel acusó al vocalista Liam de lanzar amenazas telefónicas a su esposa y su hija adolescente.

“No es la primera vez que Liam manda mensajes a mi hija o deja mensajes de voz amenazantes en el contestador de mi esposa. Cuando amenaza a mi esposa a través de mi hija adolescente pienso: ‘Si no fueses una estrella de rock, si fueses una persona que trabaja en un garaje, recibirías una visita de la policía’”, dijo Noel en una entrevista al diario británico The Guardian.

En el mismo plan de críticas hacia su hermano, el músico cuestionó duramente su actuación en la última edición del prestigioso festival de Glastonbury por la manera en que abordó los clásicos de Oasis que él mismo compuso.

“Creo que nunca he sentido tanta vergüenza de un hombre en mi vida. Ha logrado el increíble truco de magia de hacer que esas canciones de Oasis suenen raídas y pequeñas. Y parecía que estaba teniendo el peor día de su vida, caminando por ahí con lo que parecía un pijama de mi hijo, gritando sobre las injusticias por el micrófono. ¡Si no puedes cantar no lo hagas!”, sentenció.