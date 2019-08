Su trabajo en la Asociación Argentina de Actores y en la presidencia de Sagai

12/08/2019 - 21:31 Pura Vida

José “Pepe” Soriano fue presidente de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai), hasta hace seis meses. Ese cargo hoy lo ocupa su colega Jorge Marrale. Varias fueron las reivindicaciones de los derechos de los actores que Soriano consiguió.

En su entrevista con EL LIBERAL, destacó que esa actividad como dirigente en defensa de sus pares las realizó con “el mayor fervor que pueda tener porque creo en eso”. Además, recordó que también, durante un largo período, desarrolló actividades sindicales en la Asociación Argentina de Actores.

¿Qué es el amor para usted a sus 89 años?

La pregunta es delicada porque cada uno tendrá su versión, pero para mí amor no es la única palabra ya que agregaría una palabra más como es paz. Amor y paz. La palabra paz, para mí, tiene un valor fundamental porque esto permite a la condición humano, sobre todo, la convivencia en término de afecto y de respeto. Son dos elementos esenciales en la convivencia. ¡Ojo!, que además no es solamente que lo estoy diciendo porque mi historia personal determina que yo lo he ejercido con la mayor dignidad. He sido dirigente en la Sociedad Argentina de Actores durante años junto con Carlos Carella, Juan Carlos Gené, Duilio Marzio, José María Gutiérrez, Nathan Pinzón. Y, hasta hace poco, he sido el presidente de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai), la entidad que se ocupa de la defensa del derecho intelectual que no teníamos. Ocuparse de eso también es una tarea muy dura porque, evidentemente, manejar los intereses de 6.700 actores en Capital Federal, Buenos Aires, más los que van apareciendo en la provincia, es una responsabilidad enorme que yo asumí con mucho gusto y ejercí hasta hace muy poco.

Además, durante su gestión logró reivindicar los derechos de varios actores, entre ellos el pago por cada repetición al infinito.

Eso va, como usted lo dice, al infinito. Es maravilloso porque la mayoría de los actores, con la diferencia de los lugares que ocupan en la estructura que tenemos, tienen el derecho a un dinero que antes les estaba negado. Esto determina también que cuando yo digo amor y paz no estoy solamente enunciando, sino que lo he ejercido con el mayor fervor que pueda tener porque creo en eso.