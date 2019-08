Roxana vuelve más autóctona que nunca

13/08/2019 - 22:03 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami

@emiliojozami

Más allá de ser parte de la familia, ¿qué significa para vos agosto, mes en que se reivindica a María Luisa Paz de Carabajal, figura esencial?

La parte esencial es que estamos en el mes de la Pachamama. Es renovación de espíritu, es la renovación del fuego que tenemos en nuestra alma y nuestro corazón para el encuentro, la hermandad y para todo lo que nos han dejado desde ahí nuestros bisabuelos como Francisco Rosario Carabajal y María Luisa Paz de Carabajal. Ellos han sido los que han dado vida a esta manifestación de amor que proponemos nosotros cada año en nuestro patio de tierra en donde hemos crecido y en donde, de una manera cotidiana, hemos ido aprendiendo la música santiagueña de una manera natural y tan bella. Es el reencuentro con todo el pueblo argentino a festejar un año más de eternidad hacia quienes han sido lo que dieron vida a todo esto. Estoy feliz de poder proponer un año más esta fiesta.

Disco a disco has ido mostrando propuestas diferentes con temáticas comprometidas. En ‘Autóctona’, tu nuevo CD, remarcas la composición propia.

La composición propia es un gran desafío como también era una asignatura pendiente. Ahora, me sumo a la composición desde mis vivencias y desde lo que voy aprendiendo en el día a día. Me siento tranquila y feliz de poder haber encontrado la forma de proponer un mensaje desde mi corazón en cada una de las canciones. La composición no es una tarea fácil, pero creo que todo este aprendizaje que he tenido durante estos años me está llevando a este lugar de ensamblar en una canción o en una chacarera el sentimiento puro de tantos años, de tantas experiencias vividas.

¿De qué manera has plasmado esas experiencias en “Autóctona”?

Es un reflejo, desde mi visión sobre lo vivido, hacia todo el pueblo argentino. Está todo lo que he aprendido de mi experiencia de nieta-hija con Carlos Carabajal, tío-hermano con ‘Peteco’ y de todos los que me han brindado su sabiduría para que yo pueda hoy tener mis canciones propias que están puestas en ‘Autóctonas’ con imágenes que, como ya sabemos, para nosotros los santiagueños no hay nada mejor que mostrar nuestra tierra, nuestros paisajes, nuestros aromas y nuestros patios amados.l