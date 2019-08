Gustavo Coleoni: "No nos podemos confiar, Talleres mejorará respecto del partido ante Rosario Central"

14/08/2019 - 09:02 Deportivo

El director técnico de Central Córdoba, y ex DT de la “T”, Gustavo Coleoni, aseguró que ya no sobredimensiona tanto enfrentar a Talleres, pero que "siempre hay que respetarlo, aunque no esté en un buen momento".

Cabe recordar que de niño, Coleoni, vivió bajo una tribuna de la “Boutique”, el estadio de Talleres, por lo que enfrentar al equipo cordobés siempre será un partido especial para él.

El DT del “Ferroviario” de Santiago del Estero ya lo enfrentó varias veces y en distintos torneos, pero hacerlo por primera vez en Primera División y por los puntos, tendrá un sabor distinto.

El “Sapito” charló telefónicamente con “Mundo D”, el suplemento deportivo de Lavoz.com.ar y dejó su impresión sobre el partido que se viene este viernes a las 21, en el estadio Mario Alberto Kempes, por la tercera fecha de la Superliga Argentina.

"A Talleres hay que respetarlo siempre, aunque no esté en un buen momento. Tiene un muy buen plantel que se está adaptando a un entrenador nuevo (por Alexander Medina) y en la búsqueda de su mejor funcionamiento. El 80 por ciento de estos jugadores, salvo Pablo Guiñazú y Juan Ramírez, jugaron la Copa Libertadores. No nos podemos confiar en nada. Va a mejorar respecto del partido contra Rosario Central", afirmó el entrenador.

Sobre los nervios de enfrentar a Talleres explicó: "No es lo mismo jugar contra Talleres que contra Defensa y Justicia, por ejemplo. Pero ya no lo sobredimensiono tanto. No me pongo tan nervioso. Ya tengo varios partidos jugados contra la 'T'. Ahora tengo más los pies sobre la tierra y trato de pensar en mi equipo, en que pueda plasmar la idea que pretendemos. Nosotros arrancamos desde atrás, nos va a llevar más tiempo hacer pie en Primera".