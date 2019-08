Un arco y el sol, otra vez en la polémica

24/08/2019 - 07:11 Deportivo

Apenas tres minutos de juego iban cuando el remate de Nicolás Femia sorprendió a Christian Luchetti, para transformarse en el único gol del triunfo de Central Córdoba sobre Atlético Tucumán.

Al “Laucha”, sin sorteo previo, lo mandaron a ocupar el arco que da espaldas a la tribuna de Pedro León Gallo, por una cuestión de seguridad, y se quejó de haber sido perjudicado por el sol en contra.

Racing Club de Avellaneda tomó nota de la situación. Y su presidente Víctor Blanco, luego de haber recibido una negativa rotunda de Superliga ante una consulta informal para cambiar el horario del partido, ya avisó que exigirá que se haga el sorteo.

“Vamos a pedir que se haga el sorteo. Si toca ese arco, que lo defina la suerte”, sostuvo el mandamás de la “Academia”, en una nota con el diario Clarín.

Del lado ferroviario, su presidente José Alfano le dijo a EL LIBERAL que “no hay ningún problema”, cuando se le hizo notar del requerimiento de Blanco, con quien dijo que no tuvo diálogo en esta semana pero destacó la buena relación que los une porque “tuvo una atención muy importante con Central Córdoba cediéndolo al jugador Meli sin costo”.

El titular ferroviario le restó importancia a la incidencia de los rayos solares. Y lo fundamentó principalmente con el horario del partido, que será a las 15.30 y no a las 17.45, como lo fue ante el “Decano”.

“Lo que ocurre es lo siguiente, por el horario del juego del domingo, que es a las 15.30, vamos a tener los dos sol. O sea el arco de la Pedro León Gallo va a estar con sol en los dos tiempos, siempre y cuando no esté nublado. Entonces le tocaría un tiempo a Central y otro a Racing con sol en contra”, manifestó.

Lo cierto es que lo que sucedió hace dos semanas atrás todavía sigue generando polémicas con respecto a si debe hacerse un sorteo previo o no.

“No sé qué dice el reglamento, pero yo me enteré ahora que siempre el primer tiempo juega el visitante dando la espalda a la tribuna local. Pero no creo que haya inconveniente para que haya sorteo. De todas maneras no lo considero trascendente por lo que dije recién, los dos equipos tendrán sol debido al horario del partido”, insistió el presidente de la institución del barrio Oeste.

“Creo que no ha habido ninguna polémica, es simplemente un criterio de cualquier dirigente que piense en su club”, agregó como para ponerle fin al asunto. Y para que no se le quite méritos deportivos al equipo dirigido por Gustavo Coleoni, fue claro al afirmar: “Si tenemos que hablar del partido con Atlético, Central Córdoba jugó muy bien, ganó bien y hasta pudo hacer algún gol más. Fue un triunfo sin atenuantes”.