Advierten sobre el riesgo de las dietas veganas o vegetarianas mal implementadas en niños

Los vegetarianos pueden decidir si consumen o no otros productos animales como los huevos, leche, queso o miel. En el caso de que decidan consumir esos alimentos derivados, son definidos como “ovo lacto vegetarianos”. Pero las personas más radicales, que no comen ningún producto de origen animal, se conocen como veganas.

Esta dieta más estricta, según algunos expertos nutricionistas, no es recomendable durante el crecimiento y el desarrollo de los niños, debido a que es muy difícil hacerla realmente equilibrada para que contenga todos los nutrientes que los niños necesitan para desarrollarse, ya que no es lo mismo hablar de nutrición en los niños que en los adultos.

En Santiago del Estero “la moda” de la alimentación vegetariana o vegana está en constante auge y hoy ya hay muchos niños de entre 10 y 13 años que por una decisión familiar o por imitar costumbres de sus amigos, eliminan las carnes de su comida.

La Lic. Raquel Carranza, especialista en Nutrición, se refirió al tema y brindó una serie de recomendaciones al respecto.

“La alimentación vegana y vegetariana se está difundiendo muy rápidamente y posiblemente se trate de una tendencia alimentaria en nuestra población para el futuro. Lo cual representa un desafío para quienes hacemos recomendaciones en alimentación saludable para poder cubrir esta expectativa con una visión práctica y efectiva y que no afecte la salud de las personas. Para la alimentación vegana y vegetariana siempre se tiene que tener presente que puede resultar peligrosa para la salud si es que no se siguen los lineamientos específicos para este tipo de alimentación, o sea, cuando está mal planificada o cuando es improvisada”, advirtió en primer lugar la profesional.

Específicamente en el caso de los niños, ahondó: “Los padres o las personas que están al cuidado de los niños y que deciden que van a llevar este tipo de alimentación, deben saber que existen instituciones y o profesionales que estudian el mismo, que pueden hacer recomendaciones efectivas. Por lo tanto deben seguir un control estricto ya sea con un pediatra o nutricionista para que los orienten a una alimentación completa debido a que en esta etapa es crítica la cobertura de nutrientes específicos para alcanzar un desarrollo y crecimiento adecuado”.

Asimismo Carranza remarcó que “la alimentación completa es fundamental para el desarrollo del niño por lo cual no es prudente guiarse sólo por páginas de internet o recomendaciones de terceros. Es necesario el cumplimiento de cada punto de las recomendaciones realizadas para los grupos etarios y el control de los estados nutricionales por parte de un profesional”.

Las edades de las personas que optan por la alimentación vegana o vegetariana es cada vez menor.

En este sentido la nutricionista sostuvo que “en el caso de los bebés podrían no ser vegetarianos o veganos debido a que el lactante siempre tiene una cobertura total con la lactancia materna hasta los 2 años. Por lo tanto, no podría ser vegano porque ya está consumiendo leche materna, y si lo hiciera, debiera ser estrictamente controlado por un profesional que pueda guiar a los padres para el armado de los menús adecuados, y con fórmulas específicas que puedan cubrir sus requerimientos para que no tengan ninguna carencia nutricional”.