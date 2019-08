Cuánto cobró Mariana Nannis por contar todo en el programa de Susana Giménez

27/08/2019 - 18:40 Pura Vida

En el último programa de Susana Giménez, la mediática Mariana Nannis dio una controversial entrevista en la que confesó haber sido víctima de violencia de género a manos de su esposo, Claudio Paul Caniggia. Ahora, trascendió cuál fue el arreglo económico por la entrevista.

“Mariana pidió 5.000 dólares y un pasaje, ida y vuelta, en asientos de primera clase, y una habitación en el Hotel Alvear”, informó Yanina Latorre durante “Los ángeles de la mañana”. “El único problema acá de ella es de dinero”, agregó.

Por otro lado, Clarín informó que la mujer “no cobró directamente ninguna suma de dinero en dólares” por ventilar lo que sucedía puertas adentro del matrimonio, sino que se trató de “un arreglo”, el cual excede a la producción del programa de Susana.

Finalmente, Sofía Bonelli (26), la joven acusada de ser la tercera en discordia, la “atendió” también: “Me da lástima que tenga que rebajarse así. Armar todo un circo, venir a la Argentina a cobrar unos mangos y hablar mal de gente que no conoce. No me conoce a mí”.