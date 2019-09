Añatuya tiene nuevo obispo: asumió como coadjutor monseñor José Luis Corral

31/08/2019 - 22:16 Santiago

AÑATUYA, Taboada (C). Ante miles de personas, se concretó ayer una emotiva ceremonia religiosa en el Centro de Convenciones Añatuya, donde se ordenó obispo al sacerdote José Luis Corral (51), quien en el mismo acto asumió como obispo coadjutor de la diócesis de Añatuya.

Desde horas tempranas, cientos de personas provenientes del interior diocesano, del Dpto. Avellaneda, Córdoba y Jujuy, arribaron a la ciudad para tan magno acontecimiento.

Un total de 25 obispos de distintos puntos del país, más de 100 sacerdotes, además de religiosas provenientes del interior diocesano y de la congregación donde pertenece el padre Corral, dijeron presente y presenciaron, junto a autoridades provinciales, municipales, representantes de instituciones y público en general, uno de los acontecimientos religiosos más importantes que se dio en estos últimos tiempos en la Diócesis de esta parte de la provincia.

Corral fue nombrado coadjutor por el Vaticano hace un mes, y desde entonces comenzaron los preparativos para su ordenación episcopal y su asunción como obispo coadjutor.

La ceremonia fue presidida por el consagrante principal monseñor José Melitón Chávez y como coconsagrantes el cardenal Luis Villalba, obispo emérito de Tucumán y monseñor Héctor Ñáñez arzobispo de Córdoba.

Comenzó con procesión de entrada, uno de los momentos emotivos. Luego la lectura del Evangelio y el comienzo del rito de ordenación, donde se lo presentó al electo obispo José Luis Corral ante los consagrantes, y el presbítero Oscar Aranda solicitó su ordenación.

La Carta Apostólica fue leída por el sacerdote Hernán González y luego de las promesas devino la homilía.

Otro de los momentos emotivos fue la Letanía de los Santos, donde monseñor Chávez invitó a orar por el nuevo obispo, mientas permanecía postrado.

La ceremonia continuó con la Imposición de manos y Oración de Ordenación, la Unción e Investidura.

Luego se ungió a Corral con el Sagrado Crisma, se le hizo entrega el Libro de los Evangelios, el Anillo, la Mitra y el Báculo pastoral.

En su homilía, Chávez destacó la respuesta del Vaticano al nombramiento de un coadjutor, ya que su estado de salud no era el óptimo para afrontar tamaña misión en esta amplia diócesis.

Bendición

Luego de la ceremonia de ordenación, el obispo José Luis Corral descendió del altar y recorrió todo el Centro de Convenciones bendiciendo al pueblo presente.

Durante el recorrido recibió el afecto de los feligreses, de los religiosos de su congregación y de su familia que se llegaron para presenciar el emotivo acto.

De regreso al altar, expresó sus primeras palabras como obispo de la Iglesia Católica: “Llego aquí como un peregrino y les pido sea acogido en sus hogares. No tengo más que agradecer a Dios porque en su generosidad me ha puesto en este camino. El Señor siempre toma la iniciativa y nos invita a seguirlo por sus caminos, por eso fue sorpresa y susto cuando me comunicaron esta misión, pero tengo la firme certeza y la entrañable confianza que la misión es de Dios, y que Él nos llevará a descubrir juntos por dónde seguirle el rastro, dónde poner la mirada, el corazón y así nos revelará su rostro. Doy gracias a mi familia de sangre que me acompañaron con sus cuidados y cariño para recibir la vida como un regalo, para darle a la vida ese choque mágico y vivirla con alegría, con libertad, paciencia y esperanza. Gracias a las personas de las comunidades de mi congregación que me están acompañando en este día tan emotivo”.

La ordenación episcopal al padre José Luis Corral, fue declarada de Interés Religioso y Social por la Honorable Cámara de Diputados, y de Interés Municipal Cultural y Religioso por el Ejecutivo municipal de esta ciudad, y por el Honorable Concejo Deliberante.