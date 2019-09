Una historia que escribió en las playas de Puerto Vallarta

06/09/2019 - 23:06 Pura Vida

¿Era una asignatura pendiente hablar del tema que usted desarrolla en la película?

Si, era una asignatura pendiente. Cuando yo estaba en México trabajando, paseaba por las playas y me gusta, si tengo que estar en una playa, leer. No soy de los que se meten al agua mucho tiempo ni que se expone bajo el sol mucho tiempo. Me gusta leer en la playa y bajo la sombrilla. Cuando estuve en Puerto Vallarta, me compré un cuaderno y me puse como objetivo empezar a escribir mis recuerdos. Podría haber escrito sobre mi niñez, pero pensé que escribir sobre mi adolescencia era más importante para mí puesto que mi adolescencia me marcó muchísimo. No tuve una transición normal entre el niño y el adolescente y el hombre. Prácticamente, el adolescente se convirtió en hombre inmediatamente por circunstancia de la vida, por la muerte de mi papá. A partir de ahí empecé a escribir. Eso quedó guardado. Pensé en hacer una película alguna vez, pero mi carrera me llevó a otro lugar y prácticamente me olvidé del tema hasta que surgió la posibilidad de que yo presentase un proyecto ante el Incaa. Revisé lo que había escrito y encontré que podía ser un material rico para mi primer filme. Así fue como me puse a trabajar con el guionista Gustavo Cabaña. Trabajamos un año. El momento de mi adolescencia fue muy importante en mi vida porque me marcó para siempre.l