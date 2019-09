Tini Stoessel prepara una balada con Sebastián Yatra

07/09/2019 - 21:58 Pura Vida

“Vamos a estar cantando juntos de nuevo con Sebastián, no puede faltar. Va a ser muy especial porque ahora es mi novio, imaginate tenerlo ahí. Vamos a cantar una canción nueva y va a haber un plus que no puedo contar, pero me emociona demasiado. Va a ser una balada, algo distinto, porque todo lo que hicimos hasta ahora fueron canciones más rápidas”. De esta manera, a través de #MTVFansEnVivo, Tini Stoessel adelantó a sus seguidores el nuevo proyecto que encarará junto a SebastiánYatra, el cantante colombiano y novio de la argentina.

Sobre su actual pareja,Tini agregó: “Él es él, a veces uno lo quiere hacer enojar y no se enoja. El otro día lo molestaba porque le estaba como queriendo explotar la cara, porque a mí me gusta mucho explotar los granos y soy fan de explotarle la cara a Sebastián. Y su respuesta fue ‘qué rabia’. Eso fue todo su enojo”.