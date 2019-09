Los Arcanos del Desierto: chacareras y un clásico de Pappo

10/09/2019 - 21:25 Pura Vida

Los Arcanos del Desierto se preparan para empezar a grabar su cuarto disco. Tras los exitosos “La Temple Mishi”, “Teriantropía” y “Trópico del Monte”, la banda santiagueña de guaracha ingresará al estudio de grabación de Mariano Otero el próximo domingo 22 para hacer realidad el sueño del cuarto disco. “Lo particular de este disco es que Mariano Otero me ayudará con los arreglos y después participará de la producción general del CD”, destacó. Estará compuesto por canciones propias y los temas que no son de la autoría de los integrantes del grupo son escritas por “amigos muy cercanos a Los Arcanos como Andrés Simón, pianista santiagueño. Habrá muchos invitados, entre ellos el “Mono” de Kapanga, Andrés y también Miguel Gómez (Kalama Tropical) y también vamos a hacer una versión de “Sucio y desprolijo”, de Pappo. Inclusive grabaremos chacareras”. l