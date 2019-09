Paola Aguilar, la profe que descubrió a Gabriel Deck: “Es mi hijo de la vida”

17/09/2019 - 07:49 Deportivo

La profesora Paola Aguilar lleva 19 años enseñando Educación Física. Por sus manos han pasado muchísimos chicos, pero hay uno en particular con el que mantiene una relación de cariño y respeto mutuo: Gabriel Deck.

Se conocieron en la Escuela Nº 731 “Combate de San Lorenzo”, de la ciudad de Colonia Dora, donde “Gaby” la tuvo como profesora de 4º a 6º grado.

“Era un chiquito totalmente talentoso. Un chiquito esponja, como le decía, porque lo que lo ponías a hacer, aprendía. Miraba y aprendía, con una humildad, una prestancia asombrosa. Hasta el día de hoy no he conocido un chico tan distinto, tan diferente a la cantidad de alumnos que he manejado en mi vida. Eso es talento. Eso lo diferencia de absolutamente todo en mi vida. Es mi hijo de la vida. Él me dice ‘madre’ . Es un amor absoluto el que tenemos el uno por el otro, porque tanto él como yo sabemos lo que ha costado todo esto”, comentó en una entrevista exclusiva que le concedió a EL LIBERAL.

Paola comentó un diálogo que mantuvo con Gabriel en el mencionado establecimiento educativo. “Una vez haciendo minivóley en el patio de la escuela, lo veo pasar y le digo: ‘Gabriel, vení para acá’. Era más alto que yo. ‘Qué andas haciendo’, le pregunto. ‘Nada, profe, aquí dando una vuelta’, me responde. Él ya había pasado a 7º, por lo tanto ya había dejado de ser mi alumno. Le pregunto: ‘¿Quieres jugar al vóley?’. Me responde: ‘Profe, no, a mí no me gusta el voley’. ‘Y qué te gusta”’, le pregunto. ‘Me gusta el básquet’, me dijo. Ahí se me prendió una lámpara gigante. Yo pensaba, este chico que hace todo bien, que siempre me llamó la atención la capacidad que tenía de hacer todo a la perfección. Él siempre fue bueno en todo. Ese fin de semana lo vi a Fernando Duró que estaba en Quimsa y le avisé de sus condiciones. También hablé con el Prof. Pita Bravo, que fue muy importante en la formación de ‘Gaby’. Le dije entonces si quería ir a Quimsa. Le brillaban los ojos. Hablé con Norita (Luna, su madre) para que le diera permiso y terminé convenciéndola. Pita los buscó y se hizo cargo. Fueron incluidos en un campus. Y a los 5 meses se fue al Cenard para integrar la preselección U15, con 13 años. Cuando volvió, su planilla era todo excelente. Lloraba de la alegría. Quedó en el plantel y viajó a Colombia para jugar un Sudamericano. Ahí empezó su vorágine”, comentó emocionada.

Paola extendió sus impresiones sobre la forma de ser del alero subcampeón del mundo.

“Él es extremadamente inteligente y muy observador. Gracias a Dios ha estado rodeado por gente buena. Al ser como es, él logró que la gente lo quiera mucho y lo adopte”, explicó.

Deck es subcampeón mundial, pero su descubridora está convencida de que lo mejor está por venir.

“Yo lo veo mucho más lejos y se lo he dicho. Así como le dije: ‘Te veo lejos’, estando en Quimsa, cuando estaba en San Lorenzo le dije que estaba para llegar más lejos. Y cuando me contó que estaba en Real Madrid, le dije que todavía podía dar más. Y no quiero decir más... Él es muy, pero muy capaz. No tiene barreras. Muchos se la creerían y conocemos muchos de eso que se la creen. Él no, él es capaz. Y siento mucho orgullo de él. Todavía no se ha terminado de formar su personalidad. Él está viviendo su vida y disfrutando de lo que le toca vivir. Me la jugué por él y siento que no me ha defraudado. Yo sabía que él iba a llegar muy lejos. Y el tipo se la ha bancado desde los 13 años hasta hoy, solo en su alma”, indicó.

Paola Aguilar vivió el Mundial con pulsaciones a mil. Su mejor alumno llegó a la cima. Y ahora el orgullo le brota por la piel.