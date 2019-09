Floppy Tesouro no superó la crisis y se separó

20/09/2019 - 23:37 Pura Vida

“La pareja no se está encontrando. Acá no es tirar la toalla, sino ser honestos con lo que está sucediendo. Tuvimos una charla súper civilizada con Rodri. Ante todo, siempre fuimos mejores amigos, entonces eso hace que uno tenga mucha confianza con el otro para hablar. Tuvimos una charla de casi cuatro horas donde fuimos honestos con esto que nos está pasando”. Así, y entre lágrimas, la modelo Floppy Tesouro anunció su separación del empresario Rodrigo Fernández Prieto, con quien tiene una hija en común, Moorea, de tres años.

La también panelista del programa “Incorrectas”, que conduce Moria Casán, agregó: “Como pareja, uno a veces elige un camino y el otro elige otro. Yo soy muy ‘Susanita’, soy muy compañera, me brindo mucho y me entrego entera. Y eso, también, te hace golpearte un poco contra la pared, ¿no? Yo busco en mi pareja un compañero de vida. Estos últimos meses, hubo una desconexión donde ya esa llama no estaba prendida”. Aunque en un primer momento, Floppy se había limitado a hablar de crisis matrimonial, en medio de la cual compartió incluso un viaje a Ibiza con su marido y su hija, los desacuerdos cada vez más acentuados la obligaron a admitir la separación.

Floppy ya piensa en su futuro, porque se ve haciendo las cosas que le gustan, aunque tendrá que apaciguar primero el dolor. “Soy una típica ariana: multifacética e hiperactiva. Vivo a 220 revoluciones. Me relajo cuando estoy manejando y me pongo a cantar. Es como ir a terapia. Disfruto de cada una de las cosas que hago como bailar, conducir, diseñar y modelar me encantan. Pero elijo conducir. Me gustaría tener mi propio programa de fitness, porque mucha gente me pregunta cómo me cuido. Ahí podría contar mis Floppy tips. Mis secretos”, contó.l