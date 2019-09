Habla la madre de la docente que asesinó a su hijo y se suicidó: “Ella venía con problemas de depresión”

27/09/2019 - 06:48 Policiales

Ana Rivero, madre de Reina, la docente que mató a su hijo y luego se suicidó, manifestó ayer que hace tiempo que su hija venía con un tratamiento médico.

“Estuvo internada y venía con problemas de depresión. Estaba siendo asistida por psicólogos y psiquiatras y hoy (por ayer) casualmente tenía la última sesión”, según relató en una entrevista de Noticiero 7.

“Ella me había dicho que no iba a ir, que ya estaba bien”, ahondó Ana, muy desolada.

“Tenía inconvenientes en un expediente en la Dinaf y la habían citado dos o tres veces. Me pedía que fuera yo, que ella no quería ir. Fui y le cambiaron el día de audiencia y era para este viernes a las 11 de la mañana”, detalló la mujer.

“Me decía que no iba a ir porque no permitiría que nadie le quitara a su hijo. Yo le decía que no se lo iban a quitar. La Dinaf ha intervenido. Ellos fueron internados un mes y diez días, estaban en el Hospital Regional y de ahí fue dada de alta y vino bien”.

Al recordar el día a día junto a su hija, Ana señaló: ‘Yo venía mañana y tarde a su casa. Le daba la medicación y la comida. Ayer (por el miércoles) tuve que hacer unos trámites a la mañana. Cuando vengo a la tarde me encontré con todo esto. Sin embargo, lo que me pareció raro es que el portón siempre suele estar con llave y estaba así, calzado. Cuando entré me encontré con toda esa escena que nunca me habría imaginado”.

Sin embargo, aclaró: “A ella se la veía bien. Hacía sus cosas y me decía que me quede en casa porque ya había andado mucho”. Asimismo, puntualizó que su nieto ya no asistía a la escuela y que tenía una nula relación con el padre. “Ella (por su hija), en marzo lo sacó al niño del colegio porque creía que no avanzaba y no veía mejorías. Ella limpiaba casas y también tenía alumnitos de inglés en su casa. Trabajo seguro no tenía, pero siempre en una espera. El padre del menor nunca se acercó. Cuando lo fui a buscar me dijo que no quería saber nada”.