A Abel Pintos no le molestan rumores de su sexualidad

28/09/2019 - 20:54 Pura Vida

El artista bahiense es una de las figuras más famosas de la Argentina, con una proyección internacional igual de exitosa. Pero con una vida privada lejos de la exposición mediática. Sus posteos en las redes sociales siempre están vinculadas con su perfil profesional, y en las entrevistas que concede a los medios, no suelen indagarlo sobre su vida íntima, hasta que la foto abrazado a una mujer irrumpió en la tapa de una revista junto a la especulación de que se trataría de su novia.

La joven en cuestión es Mora Calabrese, de 31 años, y madre de una nena. Hasta esa fotografía, muchos habían deslizado la posibilidad de que Abel Pintos sea gay, porque nunca presentó a nadie como su pareja. El artista está consciente de ello y así lo reflejó durante una charla con Clarín. “No sé, no me molesta. Uno no puede tener nunca control de lo que los otros van a pensar o suponer o especular. No me molesta para nada lo que piensen de mí. Me parece que todos tenemos que tener libertad absoluta de cómo pensar sobre las cosas. Conozco bien las dos opciones (la de que es gay y la de que la foto con la novia oculta sirve para promocionar su show). Se han dicho, y a mí no me molestan porque yo sé cómo hago las cosas y desde qué lugar”.

Sobre las fotografías que aparecieron en la revista Pronto, Pintos admitió que le extrañó que se hicieran públicas. “Fue raro porque era algo justamente muy íntimo. No sé cómo llegaron a los medios, pero tampoco pienso en eso. Es extraño, pero hoy en día no tengo inconvenientes con eso. Uno en la vida se va construyendo de a poco. Y se va relacionando con las distintas cosas de a poco. Porque, aún antes de la exposición de mis situaciones íntimas, yo siento un respeto muy grande de parte de todos, tanto del público como de los medios”, remarcó.