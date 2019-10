Warner Bros lanzó el nuevo tráiler de Harley Quinn: “Birds of Prey”

02/10/2019 - 08:59 Pura Vida

Warner Bros dio a conocer el primer tráiler de “Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn”, el spin off de Suicide Squad, sobre el personaje de Harley Quinn, interpretada por segunda ocasión por Margot Robbie.

"¿Sabes qué es un arlequín? El papel de un arlequín es servir. No es nada sin su amo”, dice Harley Quinn en una voz en off.

"El Guasón y yo nos separamos", explica, "quería un nuevo comienzo. Pero resulta que no era la única dama en Gotham que buscaba la emancipación”.

“Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn”, hace referencia a la liberación del personaje de Robbie, que tenía una peculiar y tóxica relación con el Guasón en la versión encarnada por Jared Leto.

La fabulosa supervillana, o antiheroína, sale de un grupo para meterse en otro, aunque esta vez es para liderarlo. Este nuevo escuadrón, estará formado por Harley Quinn, Rene Montoya, Huntress, Black Canary y Cassandra Cain.

Escrita por Christina Hodson a partir de los cómics de DC, la película que se estrenará el 7 de febrero de 2020, cuanta cómo este nuevo grupo de mujeres deciden unir sus fuerzas para acabar con el malvado Black Mask.