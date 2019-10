Cosquín confirmó a más cantores santiagueños

02/10/2019 - 21:40 Pura Vida

Mario Álvarez Quiroga, Riendas Libres (agrupación conformada por “Peteco, Homero Carabajal Cárpena y Martina Ullrich) y Candela Mazza son los artistas santiagueños que se sumaron a otros confirmados hace menos de un mes para participar del 60º Festival Nacional de Folclore Cosquín, que se realizará desde el 25 de enero hasta el 2 de febrero del 2020.

De esta manera, la presencia santiagueña volverá a brillar a lo largo de las nueve lunas. La 60ª edición tendrá la representación más destacada de artistas santiagueños. En la grilla ya habían sido ratificados Horacio Banegas, el Dúo Coplanacu, Néstor Garnica y el Dúo Orellana Lucca.

En tanto, Los Carabajal, legendaria formación folclórica, aún sigue en tratativas para ver si en esta edición sube al escenario Atahualpa Yupanqui, de la Plaza Próspero Molina. De cerrar trato, presentarán los temas de “Leyendas”, su último disco.

Raly Barrionuevo, en trativas

Al igual que Los Carabajal, quien también se encontraría en tratativas para actuar en Cosquín es el friense Raly Barrionuevo, figura central en las anteriores ediciones de este espacio en donde florece el folclore argentino y latinoamericano en sus más variadas formas.

Mientras tanto, se supo que Raly estará en Córdoba el próximo viernes 8 de noviembre para presentar su Peña Trashumante, un espacio con el cual también supo brillar en la Plaza Próspero Molina.

Por su parte, Mario Álvarez Quiroga, otra de las estrellas del firmamento folclórico santiagueño con raíces profundas en el festival coscoíno, fue confirmado para la 60ª edición. El cantautor santiagueño publicó en su Facebook oficial la información.

Otros nombres que ya están confirmados por la comisión organizadora del Festival de Cosquín son La Bruja Salguero, Sergio Galleguillo, El “Indio” Lucio Rojas, Leandro Lovato y La Callejera, entre otros.

Bajo la consigna “Continuamos con el camino a los 60 años”, los organizadores del festival más convocante del país y Latinamérica.

Asimismo, se conoció que este lunes 7, en “La Trastienda” (Buenos Aires), se realizará el lanzamiento de la programación en conjunto de los festivales folclóricos de Cosquin y el de Jesús María 2020.

“La decisión es hacer un buen festival autosustentable”

Luis Barrera, encargado de la programación del Festival Nacional de Folclore Cosquín 2020, tras la polémica suscitada oportunamente ante el pedido de varios artistas de que su cachet sea pagado en dólares, dijo a Cadena 3 de Córdoba que están en tratativas y que en los próximos días podría haber novedades.

“El dólar ha complicado, pero estamos viendo opciones”, admitió oportunamente. “La decisión de la comisión es hacer un buen festival autosustentable. No vamos a fundir la municipalidad por traer músicos, esto ya pasó y no queremos que se repita. Podemos entenderlos a esos artistas, pero no compartimos la visión porque de nuestra parte comprendemos la situación del país y dejamos una entrada general a $ 390”, enfatizó Barrera. La fiesta del folclore tendría grandes ausentes en la lista de artistas. En medio de la crisis económica que atraviesa el país, la lista de músicos convocados se vio afectada ante el pedido de cobros en dólares. De todos modos, de a poco van confirmando la cartelera.l