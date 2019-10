Se cumplen 10 años sin Mercedes Sosa

04/10/2019 - 10:44 Pura Vida

Aquel nublado domingo 4 de octubre de hace diez amanecía con una triste noticia para los amantes de la música popular y todos los argentinos: después de casi un mes de agonía, Mercedes Sosa había fallecido durante la madrugada.

Uno de los momentos emblemáticos de su vasta carrera, estuvo el debut de Mercedes Sosa en el Festival de Folclore de Cosquín, al que llegó por una rebeldía de otro gigante de la música nacional: Jorge Cafrune.

Si bien los medios de comunicación de la época casi nada reflejaron sobre su presencia en el escenario, para el público que estaba en aquella edición de 1965 del festival, esto no pasó inadvertido.

En el registro grabado del suceso. "(...) Yo me voy a atrever, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora, y voy a recibir un tirón de orejas por la comisión, pero qué le vamos a hacer, siempre he sido así, galopeador contra el viento... (...) les voy a ofrecer el canto de una mujer purísima, que no ha tenido oportunidad de darlo y que, como les digo, aunque se arme bronca, les voy a dejar con ustedes a una tucumana: Mercedes Sosa", dijo Jorge Cafrune aquel 31 de enero de 1965, en la última luna del festival, a modo de presentar a la cantora.

Sosa no era una desconocida: ya había publicado "La voz de la zafra" y "Canciones con fundamento", pero su presencia era resistida por razones políticas. Aún así, sola con su bombo, Sosa ofreció la "Canción del derrumbe indio", del compositor tucumano Fernando Iramain.

Volviendo a aquel fatídico 4 de octubre, en la Argentina se decretó duelo nacional y desde el mediodía, sus restos fueron velados en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso con el protocolo previsto para los embajadores. Durante toda la tarde y la noche que le siguió, miles y miles de personas se acercaron para darle el último saludo.

Gente de todas las edades y condiciones sociales, hicieron la cola de varias cuadras para poder acercarle una flor, agitarle un pañuelo; o simplemente dedicarle un "¡Gracias, Negra!".

Al otro día, el cortejo partió hacia la Chacarita y el último saludo fue cantando. Sus cenizas hoy son parte del aire de Mendoza, Tucumán y Buenos Aires, sus tres patrias chicas.

Mercedes nació en Tucumán el 9 de julio de 1935, en una familia humilde. A los catorce años y bajo el nombre de Gladys Osorio para que sus padres no la descubrieran, ganó un concurso de cantores en LV12. En una peña de Tucumán se enamoró de las canciones de Oscar Matus, compositor de rara intuición y genio particular, con quien se casó y se fue a vivir a Mendoza.