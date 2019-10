Ernestina Pais se considera inocente del choque del que habló todo el país

04/10/2019 - 21:22 Pura Vida

se considera inocente del choque del que habló todo el país fue tendencia global a raíz de un penoso episodio: chocó un vehículo estacionado, se negó a hacerse la prueba de alcoholemia y no se quedó en el lugar para dar explicaciones a la dueña del coche.

Pero ella tiene una explicación para todo. Así contó en Intrusos lo que sucedió cerca de las 2 de la madrugada de ayer cuando ella volvía de una muestra de fotografía. “Salgo por Libertador, y voy del centro a mi casa (en La Lucila). Doblo por una diagonal que se llama Espora. Cuando lo hago, me topo con un auto que tapaba la dársena, como yo venía a una velocidad baja, porque soy prudente, lo veo, y maniobro de manera prudente, porque si yo hacía una maniobra brusca volcaba el auto. No me esperaba que el auto estuviera ahí, obviamente, y lo toqué con mi rueda delantera a su rueda trasera”.

Para la conductora fue un “choque tonto” porque “los guardabarros quedaron enganchados”. Según ella no se estaba dando a la fuga cuando encontró a los agentes de tránsito sino que estaba buscando testigos.

Sobre por qué se negó al control de alcoholemia la también actriz narró: “Les digo que no, que no fue mi culpa, que el problema fue el auto que estaba mal estacionado. Yo era una mujer sola, a las 2 de la mañana, con cinco agentes de tránsito. Estaba muerta de miedo y me negaron ayuda. Fue un choque donde no hubo heridos, no pasó nada”.

Además, aclaró: “Nunca uso mi persona pública para conseguir ventajas. O sea, me quejo, pero nunca utilicé mi nombre. Me considero absolutamente inocente”.