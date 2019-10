Sabrina Rojas admitió que Luciano Castro envió las fotos íntimas a otras mujeres cuando se separaron

08/10/2019 - 10:57 Pura Vida





Sabrina Rojas habló ayer en Intrusos sobre las fotos íntimas y videos de su esposo, Luciano Castro, que hace días se filtraron por Internet y lo calificó como "un acto de maldad pura". También aclaró que todo ocurrió cuando ellos estuvieron separados y que por lo tanto, las fotos no eran para ella.

Te recomendamos: Luciano Castro se volvió trendig topic por la viralización de fotos íntimas

"Yo sabía de la existencia de estas fotos, las estábamos esperando. Llegamos a octubre y dije ‘qué afortunado que sos que no pasó nada’. Esto es parte de nuestra separación del verano. Estuvimos separados casi tres meses, y en ese tiempo cada uno hizo de su culo un pito, literal. Somos personas jóvenes... Evidentemente, yo me moví con gente más confiable. Yo también me entretuve. Cada uno lo vivió como quiso”, dijo la modelo que explicó que por el mismo motivo concurrió ella a los medios y no su marido que es más "calentón".

También dijo que a la hora de reconciliarse, se contaron todo lo que había pasado en ese lapso: "Blanqueamos qué habíamos hecho cada uno por su lado. Me contó que se había sacado unas fotos en Instagram. Me shockeó. Le dije: ‘sos boludo’. Tenía cero confianza con la mujer. Tenemos el historial de las personas con las que Luciano habló y tenemos indicadores. Él no borró nada. Está todo. Cuando me mostró lo que había hecho, dije ‘nos van a exponer’. Claro que me enojé. Era obvio que no lo iban a cuidar”.

La foto que Sabrina subió a su Instagram mientras estuvo separada de Castro.

Sin embargo, "bancó" a su esposo y dijo que no estaba en todo su derecho de "divertirse", mientras lamentó que no se respete la sexualidad de cada uno. "Es un pibe que no hizo más que vivir su libertad como quiso. No quiero entrar en detalles. Estamos haciendo acciones civiles y penales para que se baje el material y llegar a las responsables. Se divirtió durante tres meses. La pasó bien y está perfecto. Deberías tener libertad de hacer uso de nuestro morbo como queramos. Esto es pura maldad, ni siquiera es una extorsión. Es maldad pura”.

Te recomendamos: Conocé a los famosos de la Argentina que fueron víctimas de difusión de sus fotos íntimas

Por otro lado, dijo que sus hijos (Esmeralda y Fausto) no se enteraron de lo que sucedió porque son pequeños y que Mateo, el hijo mayor de Castro –fruto de una relación anterior– ya estaba al tanto porque su propio padre lo había advertido.

Sobre la reconciliación, Sabrina fue contundente: “Si alguna vez tuvimos una deuda, nos hemos perdonado. He perdonado como me han perdonado. La separación nos hizo recordar que nos amamos. Incluido este juego de seducción con otra gente. Yo le conté todo lo que hice y se la bancó como un rey. Subí a mis redes ese comentario de ‘mucho chongo como nunca’. Si no se bancaba lo que hice, sería un machirulo”.