La escalofriante confesión del adicto que mató a su amigo, vendió sus cosas y compró drogas

Mientras la Fiscalía analiza cada una de las evidencias minuciosamente para determinar la imputación, ayer se supo que existe en el legajo una declaración con la confesión de Fernando Alberto Guzmán, alías “Musculito”, quien además dijo: “Me arrepiento”.

La Dra. Jacqueline Macció recibió ayer -cerca del mediodía- el expediente confeccionado con todo el trabajo realizado durante varias horas a la vera de la Ruta 11, en la localidad de San Javier, por la policía tras el hallazgo del cadáver de Gonzalo Herrera

La representante del Ministerio Público tiene en su poder resultados de allanamientos, evidencias recolectadas y declaraciones testimoniales que se tomaron durante la jornada del jueves.

Entre toda esa documentación existe la declaración de un funcionario policial que tuvo contacto con “Musculito”, quien le confesó -supuestamente para desahogarse- cómo asesinó a Gonzalo, un adolescente de 18 años que padecía retraso madurativo.

Según supo EL LIBERAL , mientras era trasladado en un móvil, el imputado repetía: “Me arrepiento, me arrepiento”. El uniformado le pidió que guardara silencio, pero eso no sucedió.

“Toda la mañana (por la jornada del miércoles) anduve en La Banda, tomé Artane y Alprazolam, después agarré un remís y me fui a casa”, en el Bº Gamberro de Clodomira, expresó.

Continuó diciendo: “Cuando estaba en casa llegó él (por Gonzalo) en su moto y le pedí que me lleve a ver una chica que es prostituta y vive por ese camino (haciendo referencia al lugar donde hallaron el cuerpo). Fuimos hasta la estación de servicio y cargamos nafta”.

“Ingresamos al camino y estuvimos esperando cerca de la acequia, al lado del canal. Yo estaba muy drogado. Gonzalo me dijo algo y peleamos. Lo acuchillé varias veces con el Tramontina que tenía”, relató.

“Cuando volví en mí, vi lo que había hecho. Agarré la moto, el celular y fui al Bº Gorrini a la casa del ‘Tucumano’, le entregué el cuchillo y le dije que lo guarde. Después le vendí a ‘Yapu’ el celular por $1.000 y la moto por $2.000 a un vecino de él”, confesó.

Según reconoció Guzmán: “Con toda la plata que tenía me fui al barrio Villa Suaya y le compré droga a ‘Chuky’ Rodríguez. Después me fui a dormir en el monte, en el Bº Independencia. Cuando me desperté (el jueves por la mañana) fui al destacamento y me entregué”, sentenció.

Cabe remarcar que la policía, tal como se publicó ayer, allanó viviendas en el Bº Gorrini y recuperó las pertenencias de la víctima. Situación que coincide con el relato de Guzmán.

El cadáver tiene 19 cuchillazos, 5 serían mortales

La Dra. Jacqueline Macció habló con EL LIBERAL y contó que si bien aún no tiene el informe de la autopsia, recibió un adelanto telefónico por parte del médico forense, quien le informó que el cadáver tenía 19 heridas punzantes.

Según sostuvo la representante del Ministerio Público, al menos 5 de esas heridas fueron mortales. Además la data de la muerte indica de 24 horas antes del hallazgo, lo que coincide con el relato de “Musculito”.

La Dra. Macció podría indagar el miércoles a los dos detenidos y aún analiza la calificativa que se le imputará. Analizan las evidencias para determinar si se trata de un robo seguido de muerte o de un homicidio criminis causa. También podría caberle al autor de las heridas la figura del ensañamiento.

Además, la fiscal confirmó que Guzmán estuvo alojado en el Penal de Varones, acusado de un robo calificado y había recuperado su libertad al menos 5 meses atrás. Aguarda la planilla de antecedentes.