La Fiscalía de Nicaragua acusó a Darthés por violación y pidió su captura

La fiscalía de Nicaragua acusó formalmente ayer al actor Juan Darthés por violación agravada y pidió su captura a partir de la denuncia por abuso realizada el 11 de diciembre de 2018 por Thelma Fardín.

La acusación contra el actor, que se encuentra viviendo en Brasil, fue radicada en el Juzgado Décimo Penal de Audiencias de Managua y en el escrito se pide una orden de captura contra Darthés.

“Existe prueba suficiente para avanzar en la persecución penal contra Juan Rafael Pacífico Dabul -conocido como Juan Darthés- por el delito de violación”, señaló la fiscalía de Nicaragua.

Abogada de Fardin

“La petición de captura se realiza junto con la acusación. Una vez que la fiscalía realiza la solicitud, eso lo revisa un juez competente. No puedo especular el tiempo exacto o preciso en que el juez va a realizar el pedido de captura, pero sí será bastante inmediato porque la ley de Nicaragua lo establece así. En términos procesales penales, la palabra inmediato significa 24 horas”, detalló la representante legal de Fardin en Nicaragua, Eylin Cruz Rojas, al canal de noticias TN. (ver nota arriba)

La denuncia de Fardin fue presentada en la Fiscalía nicaragüense el 4 de diciembre de 2018 y en ella la actriz señala que fue violada por Darthés en 2009, cuando ella tenía 16 años de edad, él 45 y ambos formaban parte del elenco de la serie de televisión Patito Feo y se encontraban de gira por Nicaragua. Entonces se hospedaron en el hotel Holiday Inn, que habría sido el escenario del delito.

El día de los hechos, los actores de Patito Feo estuvieron en un centro comercial y luego llegaron al hotel, pero Fardin descubrió que la tarjeta magnética para ingresar a su habitación estaba dañada y Darthés la habría invitado a que fuera a su habitación para llamar a la recepción y le trajesen otra.

Ella denunció que dentro del cuarto, Darthés la empujó a la cama, le bajó el short que vestía, le practicó sexo oral y luego la penetró. En ese momento, un empleado del hotel llegó con la nueva llave magnética y la joven actriz aprovechó la distracción para escaparse.

Para la Justicia continúa siendo un misterio el paradero del empleado que llegó a la habitación y que sería un testigo clave en el juicio.

Fardín a EL LIBERAL: “Hay pruebas más que suficientes para acusarlo”



Thelma Fardin, cuando vino a Santiago para presentar su libro “El arte de no callar”, había concedido una entrevista exclusiva a EL LIBERAL. En aquella oportunidad, al ser consultada acerca del estado en que se encontraba la causa en contra de Juan Darthés por la denuncia de abuso sexual, había afirmado: “En este momento se tiene que dictaminar si se lo acusa o no. La verdad, es que hay pruebas más que suficientes para acusarlo, así que confío en que la Justicia lo condene. Más allá de que cuando yo me adentré en este sistema, me di cuenta que lo que nosotros tenemos en la cabeza como Justicia, es una utopía comparado con lo que la Justicia realmente como sistema propone, pero dentro de todo ese marco de alguna forma creo que mi caso tiene las posibilidades para que lo llegue a acusar. Ojalá”.

¿Tienes miedo de que la causa no avance, “se duerma”?, le había preguntado EL LIBERAL. Y su respuesta fue categórica: “Por supuesto que tengo miedo porque cuando uno lee las cifras, que estos procesos tardan aproximadamente siete años, que es muchísimo tiempo y es un proceso totalmente revictimizante y, a su vez, otras cifras que son muy desalentadora es que uno de cada cien casos consiguen una condena. Entonces, frente a ese panorama, más allá de lo que pase en mi caso particular, de por sí ya es un panorama desalentador que por supuesto genera ansiedad, incertidumbre y miedo”.

La abogada de Thelma Fardin se refirió a la decisión de la Justicia: “Puso mucho de ella para lograr este resultado”

Sabrina Cartabia, abogada de Thelma Fardin, habló acerca de la decisión de la justicia de Nicaragua. “La fiscalía especializada en violencia de género, que llevó la investigación durante todo este tiempo, desde el momento de la denuncia, decidió que hay pruebas suficientes para avanzar con la acusación, lo hace por violación agravada y está solicitando una orden de captura”, remarcó la abogada en diálogo con Plato fuerte, ciclo que conduce María Laura Santillán en Radio Nacional.

“En los hechos ahora esto pasa a un juez, el juez va a tomar una decisión en relación con esto, de darle vía al pedido de captura, y tendrá que informarlo a las autoridades brasileras. Ahí tenemos un tema, y es que Brasil, por principio constitucional, no extradita a sus nacionales. Entonces aquí, él se tendrá que presentar frente a la Justicia de Nicaragua, y si no se presenta frente a la Justicia de Nicaragua tendremos que continuar por otras vías”, profundizó Cartabia, quien sí prefirió la cautela al decir que “no es sencillo”.

“Estamos en este momento hablando con las personas que son las especialistas que nos están apoyando del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que justamente están haciendo las averiguaciones para ver cuál sería el camino institucional más correcto, porque imaginate que esto lo tenemos que tramitar desde Nicaragua. Para poder seguir adelante en caso de que él no se presente en forma voluntaria frente a la Justicia de Nicaragua”, se explayó, para luego referirse a la situación de su defendida a partir de esta novedad en la causa. “Thelma está aliviada, está bien, contenida y está trabajando, que eso es muy importante para la estabilidad de cualquiera. Thelma puso mucho de ella para lograr este resultado”, destacó.

La abogada destacó el apoyo que tuvieron por parte de la Ufem, la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres..l