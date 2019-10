Santiagueña hizo brillar a la Argentina en el Desfile de la Hispanidad en Nueva York

16/10/2019 - 21:01 Pura Vida

Chacareras, tangos y las peñas y filiales de distintos clubes de fútbol de nuestro país le dieron el toque de argentinidad al tradicional Desfile de la Hispanidad que, cada año, se realiza en la Quinta Avenida de Nueva York.

Y la artífice de esta representatividad nacional en un encuentro que reúne a todo el mundo hispano que habita el suelo norteamericano fue Sulman Ibáñez, santiagueña oriunda de la ciudad de Fernández que está radicada desde hace más de veinte años en Queen, Nueva York.

Desde hace quince años, Sulman pertenece a la Unión de Entidades Argentinas (UDEA), una ONG que ella presidió durante los años 2016- 2018 y cuyo objetivo principal es ayudar a escuelas rurales de la Argentina. Actualmente, Sulman es directora de eventos de UDEA.

Hermandad

Sulman, en comunicación con EL LIBERAL, explicó que UDEA desde hace veinticinco años tiene los derechos para representar a la Argentina en el Desfile de la Hispanidad, un encuentro de hermandad del pueblo latino.

“Desde hace cinco años yo tengo la responsabilidad de organizar e invitar a toda la gente que viene a participar en el desfile. Y se nota en el crecimiento de la cantidad de gente que participa. Esto se vio reflejado con la participación de bailarines y cantores de tango, con orquesta en vivo y, por supuesto, también folcklore”, destacó.

“En esta edición hemos puesto la chacarera ‘La olvidada’, cantada por mi amigo el ‘Chimpa’ Núñez. Este año también incluí las filiales y peñas de fútbol de New York y New Jersey que le dieron un colorido especial a nuestra delegación”, resaltó.

“La Argentina desfiló más unida que nunca en el Desfile de la Hispanidad, un día tan especial en donde mostramos nuestro orgullo hispano”, precisó.

“La comisión directiva de UDEA les agradece el acompañamiento y así de esta manera hermanarnos más para crecer año a año. Argentinos en New Jersey gracias por sumar una hermosa carroza al desfile. Argentinos en New York gracias por siempre acompañarnos”, remarcó Sulman, hoy ciudadana americana que no olvida sus raíces. Sulman trabaja en Manhattan con su compañía en mantenimiento de Bancos y oficinas. l

Sulman expresó su reconocimiento a autoridades y delegaciones que participaron del Desfile de la Hispanidad.

“Muchas gracias al mariscal Pedro Spadavecchia, que nos representó tan bien a todos los argentinos; a nuestro cónsul general adjunto, Eduardo Almirantearena, por siempre hacerse presente y acompañarnos; a Axel Drim, representante del Consulado por siempre acompañarnos”, especificó.

También tuvo palabras de encomio para los bailarines de tango, Karina Romero, Jorge Carmona, Eddie Fueguel y a los bailarines de folklore y sus grupos Río de la Plata, Sol Cuyano, Raíces del Sur, y Grupo Renacer, quienes participaron del desfile realizado este año.

“Para mí es una gran orgullo y lo asumo con mucha responsabilidad. Y le agradezco a UDEA darme esa responsabilidad de demostrarle al mundo nuestra cultura argentina”, destacó Sulman a EL LIBERAL cuando se le consultó acerca de lo que representaba para ella, como directora de eventos de UDEA, asumir la responsabilidad de coordinar la presencia de los artistas argentinos en el Desfile de la Hispanidad, uno de los máximos acontecimientos cívicos y culturales que desde hace 55 años forma parte del patrimonio de los hispanos que viven en el área de Nueva York.

“Me siento una afortunada por poder difundir la cultura santiagueña”

Sulman realiza un gran trabajo de promoción del canto nativo de Santiago del Estero y apoya a los músicos santiagueños que llegan al suelo norteamericano para hacer conocer su obra. Y de ello lo saben “Cuti” y Roberto Carabajal, Jorge Luis Carabajal, Los Látigos Santiagueños, María Eugenia Díaz y “Chimpa” Núñez. Además, llevó a EE.UU al armoniquista cordobés Fabricio Rodríguez. Asimismo, llevó al suelo norteamericano a la cantante Gladys, La Bomba Tucumana.

Desde que se estableció en Norte América, realiza una tarea de promoción de la cultura santiagueña en todas sus expresiones.

“Me siento afortunada de poder difundir nuestra cultura santiagueña, y me emociona mucho cuando la gente americana y de otros países bailan nuestras chacareras, y les encanta escuchar cuando cantan en quichua como lo hizo el “Chimpa” Núñez en una de las ediciones del Festival Argentino en Washington. La gente se volvió loca”.

Una multitudinaria fiesta de banderas se vivó en el tradicional Desfile de la Hispanidad que recorrió la famosa Quinta Avenida en Manhattan, empezando en la calle 44 hasta la 70.l