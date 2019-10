La directora del FMI esperará el resultado de las elecciones para continuar con el programa

17/10/2019 - 16:15 Economía

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva , afirmó hoy que el organismo multilateral esperará las elecciones en la Argentina que se celebrarán el 27 de octubre próximo, para continuar con su plan de asistencia financiera.

"Será muy interesante ver qué marco político tendremos", afirmó Georgieva en el marco de la Asamblea Anual del FMI y del Banco Mundial que se realiza en Washington.

Hasta ahora, tras el histórico acuerdo con el Gobierno de Mauricio Macri (que representó el mayor préstamo de la historia del ente), el FMI giró un total de US$ 44.867 millones a la Argentina y el próximo tramo de ayuda, que estaba previsto para septiembre por US$ 5.400 millones, no llegó tras el resultado de las PASO que mostró un amplio triunfo de la fórmula Fernández-Fernández sobre la de Macri-Pichetto.

Georgieva, aseguró que el FMI espera que las reformas macroeconómicas necesarias para redirigir la economía argentina "lleven a una mejor vida para sus habitantes".

Según sus últimas proyecciones, presentadas esta semana, el FMI espera que la economía de Argentina se contraiga "aún más" en 2019 debido a una menor confianza, una mayor inestabilidad política y condiciones de financiación externa más estrictas. De acuerdo con los cálculos del Fondo, Argentina decrecerá un 3,1% este año y 1,3% en 2020.