Felipe Pettinato negó haber abusado de una menor

25/10/2019 - 22:03 Pura Vida

Felipe Pettinato fue denunciado por “abuso sexual simple” en la Fiscalía de Género de Vicente López por una joven adolescente que tenía 14 años al momento de los hechos.

La presunta víctima en cuestión es la hermanastra de Sofía Colasante, pareja del joven conocido por ser el hijo de Roberto Pettinato y su fanatismo por Michael Jackson.

Paula, madre de la menor, reveló detalles del hecho ocurrido el 8 de marzo de 2018, que desencadenó la denuncia.

“El aprovechamiento de la nocturnidad, de la soledad en la que se encontraba mi hija y de su inmadurez sexual, le permite perpetrar su conducta abusiva garantizándose de esa manera el silencio de la víctima, quien se quedó absolutamente paralizada”, aseguró la mujer en la denuncia, que la periodista Maite Peñoñori contó en “La Tarde de CNN”, de CNN Radio.

Luego, detalló en el testimonio: “Se desplaza desde su cuarto hasta el living donde estaba mi hija, y de manera intempestiva y sin que ella tenga la mínima posibilidad de advertir que su mano le agarra fuertemente sus glúteos, realizando un tocamiento también sobre su vagina. Los tocamientos fueron por encima de la ropa”.

En tanto, Felipe, en declaraciones al ciclo televisivo “Confrontados”, respondió a esas acusaciones. “Me río para no llorar por las víctimas que sufren eso realmente. No tengo nada para decir. Lo que haya para decir lo dirá mi abogado y la fiscalía. Estoy a disposición de la Justicia. Soy un blanco fácil porque el apellido Pettinato lo han manchado ciertas personas, no en la Justicia, y el apellido Jackson lo han manchado, aunque salió inocente de todos los cargos”.

Consultado si lo citaron para declarar, sostuvo: “No me citaron a declarar, pero si me citan a declarar, allí estaré”.