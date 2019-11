¿Cuáles son los caminos equivocados del duelo?

02/11/2019 - 09:07 Opinión

Por Padre Mateo Bautista Pastoral del Duelo y la Salud

Los vamos a recordar a los caminos equivocados del duelo, porque tengo que sanar mis heridas en el hablar, en el corazón, en la mente, en los vínculos, en los valores, con Dios, y recreando un proyecto significativo de vida.

Este es el proceso de las heridas, el recorrido. La herida sale del corazón y ¿qué busca?, ¿qué necesita?: expresarse. Hay que darle palabras. Al principio antes que palabras vendrá el gemido, el llanto, hay que llorar, pero hay que dar palabras. Si yo me trago mí sufrimiento, eso es un camino insano, es más sufrimiento, sufrimiento añadido. Eso es un mal camino.



Te recomendamos: Fechas claves en el duelo

¿Cuál es el segundo?

La pena sale del corazón, busca la palabra, yo me expreso, me desahogo, pero ojo, simplemente me desahogo, entrego el sufrimiento a los demás, pero no espero una iluminación. Eso es desperdigar mí sufrimiento, ese sufrimiento vuelve a bajar, añade sufrimiento. Es un camino equivocado.

¿Cuál es el tercer camino?

La pena sale del corazón, busca las palabras, pero yo hablo las palabras y se las doy a alguien que sabe ayudar. Me desahogo, pero escucho en mí sufrimiento.

En el sufrimiento hay que hablar, pero también hay que escuchar. Hay que hablar con intención, pero hay que escuchar con atención y recibir una iluminación, para empezar a sanar.

Te recomendamos: Como Jesús, sanador herido

Cuando yo hago eso, ya empiezo un camino positivo. Si no escucho la iluminación de los demás, yo puedo darme hasta adicciones, puedo evadirme, puedo escaparme de mí sufrimiento, puedo echar las culpas a los demás, eso es malo.

Cuando yo recibo ayuda de los demás, y he hablado, la pena sube a la mente, tengo ideas más claras, ya empiezo a sanar. Cuando tengo ideas más claras y empiezo a sanar, los valores se me refuerzan, la fe se me ilumina, y empiezo a ver el futuro positivamente.

Busquemos un camino auténtico, un camino de sanación, porque vamos a decirlo claramente, camino equivocado, sufrimiento asegurado. Y del sufrimiento hay que salir, pidiendo ayuda aunque sea un proceso personal.