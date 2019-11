Natalie Pérez fantasea con la idea de congelar óvulos

03/11/2019 - 21:08 Pura Vida

“Cuando tenía 15, 16, decía que quería tener un hijo sola. Antes que todo esto sea una novedad. Esa posibilidad la pensé. Adoptar también lo pensé. Creo que puede suceder. Me gustaría igual tener mis hijos, o mi hijo, no sé”. Con estas palabras confesó Natalie Pérez sus inquietudes en torno de la maternidad mientras regresó este año a la televisión con “Pequeña Victoria”, en la que encarna a una joven que decidió alquilar su vientre para gestar al hijo de otra mujer.

Si bien la actriz no analiza la subrogación de vientre como posibilidad para convertirse en madre, sí admitió que se le cruzó por la cabeza la idea de congelar sus óvulos. “Y... voy a cumplir 33 años y creo que estaría bueno, porque si quiero tener hijos, por ahí puedo... no sé... pienso: ¿viste que uno hace cálculos con esas cosas? Decís: ‘Bueno, dos años, pero si quiero tener uno cuando tenga 40 ya no puedo’”, señaló durante una entrevista con Teleshow.

Y agregó sobre todas las maneras que actualmente se llevan adelante para tener un hijo: sola, en pareja, coparentalidad. “Llegado el momento creo que las evaluaría, sí. No me parece una boludez traer una vida al mundo, a este mundo. Entonces, si es algo en serio y si alguien no puede, digo que sí. Sí, todo... Todo se puede charlar”.