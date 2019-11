¿Qué es el liderazgo circular y cómo puede ayudarte a empoderar a tu equipo?

05/11/2019 - 09:59 Opinión

Por Paula Mandraccio. Periodista. Fundadora y directora general creativa de BRA Agency

El liderazgo circular es una técnica de abordaje frente a los proyectos que implica salirse de los organigramas tradicionales en los que todo pasa por un líder, para poner en el centro al proyecto en sí mismo y que todos los agentes participantes giren en torno a el.

Lo circular es todo lo que está bien. Emprender un proyecto de negocios siempre tiene que incluir a los otros en tu "business plan". ¿De que se trata el liderazgo circular? Apunta a emprender con un propósito, poner al proyecto por encima de cualquier visión personal y ser súper responsable con los objetivos que se definen. Ese proyecto que va al medio tiene que, de alguna manera, resonar en todos. No se pierden los bordes de la individualidad pero toman otra dimensión: se integran en pos de algo mas grande.

Algunos consejos para implementar el liderazgo circular en tu día a día:

* Ponete metas más grandes que "ganar dinero": lo que sea que hagas, por mas sencillo que sea, el producto tiene que poder transformar la realidad de alguien, aunque sea por un ratito. Fijarte metas grandes, épicas, de esas que impactan mas allá del negocio, te va a dar la puerta necesaria para seguir en los momentos en que estés cansada y tengas que remar "en medio del río".

* Si se parece a la sensación de estar enamorada, ¡vas por buen camino!: para que el liderazgo circular tenga lugar y su efecto sea positivo, tenés que poder contagiar a tu equipo. Las ganas, y la mística son contagiosas y parten del deseo, de querer mucho algo. Escucharse es clave. Fijate qué te pasa en el cuerpo cuando se lo contás a alguien.

* La sinergia es clave: el famoso "team building". Nadie hace nada solo. El momento en el que ponés ese "plan propio" ahí, en el medio de un equipo, es muy importante. Preguntate: ¿qué tan disponible estoy para escuchar a otros? ¿Y si piensan diferente a mi? Si podés sortear esas inseguridades que todos tenemos, vas a ver que lo que se armará será muchísimo más grande y sólido.

* ¡Viajá liviana!: la vida del emprendedor tiene enormes satisfacciones y también momentos de mucha responsabilidad y toma de decisiones. Por eso, aprender a vivir con poco es lo más parecido a ser libre. No crezcas de golpe, guardá recursos para cualquier imprevisto y da pasos seguros.

Y, por último, parar, hacer espacio, crear momentos de vacío y desconexión de lo techie y sostener historias de carne y hueso es fundamental para seguir motivándote, cuestionándote y comunicando el proyecto. Cuando tengas dudas, volvé al valor de lo humano que ahí todo se acomoda.

Para terminar, te dejo un ejemplo del buen uso del liderazgo circular: Bandainvitada.com es una plataforma que nació como herramienta colaborativa para músicos. Un espacio gratuito para que puedan conectarse entre sí, encontrar lugares para tocar, publicar sus fechas, etc. La iniciativa surgió de Macoco Moreira, músico argentino, quien conociendo las necesidades sobre todo de los músicos under o indie que no cuentan con estructura o apoyo, quiere impulsar a la cultura y la comunidad musical sobre la base de la colaboración con este proyecto.