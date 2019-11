Polémica en el Festival de Cosquín: anunciaron a Raly Barrionuevo sin preguntarle

06/11/2019 - 16:43 Pura Vida

El trovador folclórico Raly Barrionuevo anunció este mediodía que no participará de la 60ma. edición del Festival Nacional de Folclore de Cosquín, aunque estaba anunciado para animar la cuarta luna prevista para el martes 28 de enero.

“Este año no voy a ir a Cosquín y no me gustó que me hayan anunciado sin siquiera preguntarme”, contó Barrionuevo sobre su ausencia en el principal festival folclórico del país.

Lejos de cualquier polémica el artista santiagueño sostuvo que la decisión de no participar “tiene que ver con que está bien dar un paso al costado y permitir que otros artistas puedan ocupar ese espacio”.

Antes de iniciar la temporada de festivales de verano, el músico, compositor y productor animará el viernes en la Asociación Deportiva Atenas (Alejandro Aguado 775, de la ciudad de Córdoba) una nueva edición de la Peña Trashumante.

Raly adelantó desde su casa en Unquillo (Córdoba) que esta versión de la peña sumará a Víctor Heredia, José Luis Aguirre y gente de la danza con la finalidad de sostener los proyectos sociales de la Universidad Trashumante, organización social que, desde la educación popular, trabaja en proyectos que proponen la construcción de un mundo más justo.

Luego, el artista despedirá su ajetreado 2019 con cuatro recitales que ofrecerá en las ciudades de Buenos Aires, Mar del Plata, Santiago del Estero y Catamarca.

El autor de álbumes como “El principio del final”, “Circo criollo”, “Población Milagro”, “Ey paisano”, “Noticias de mi alma”, “Rodar” y “La niña de los andamios” actuará el sábado 16 de noviembre, desde las 21, en el Teatro Vorterix (Av. Federico Lacroze 3455, Ciudad de Buenos Aires).

Una noche después estará en la disco marplatense GAP (Constitución 708), mientras que el viernes 29, a las 22, actuará en el Complejo Buen Pastor (Av. Solís esq. Domingo Palacios en Santiago del Estero) y el sábado 30, a las 20, lo hará en La Catucha de Catamarca (Ruta Nacional 38 esquina Guillermo Correa).