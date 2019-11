¿Sebastián Yatra le propuso casamiento a Tini?

08/11/2019 - 20:32 Pura Vida

Los millones de seguidores que tiene Tini Stoessel no solo en la Argentina sino en el mundo hacen que ningún detalle de su vida pase inadvertido. Así fue como algunos fans hicieron foco en la presencia de un anillo en el dedo anular de la actriz y cantante, al que inmediatamente relacionaron con un posible compromiso con su novio, el cantante colombiano Sebastián Yatra.

Si bien el cantante admitió que le regaló a Tini esa joya, negó que se trate de un paso previo al casamiento, ya que su relación sentimental lleva muy poco tiempo, aunque con eso no quiera decir que no se siente profundamente enamorado de la exchica Disney.

“No, no, no yo se lo di, pero no es un compromiso, es algo entre ella y yo. Estamos muy felices”, respondió el músico durante una entrevista con el programa “Intrusos”, de América, y agregó: “Nos estamos conociendo bien, llevamos menos de un año de relación, pero es increíble porque cada vez me enamoro más de ella y encuentro más razones para querer estar a su lado”.

Lo que se sabe de la historia de amor de estos dos jóvenes artistas es que se conocieron sobre el escenario, antes incluso de que compartieran el tema “Quiero volver”, cuyo videoclip originó una catarata de rumores, los que al principio fueron negados por ambos.

Por aquel entonces, Tini aún estaba en pareja con el modelo español Pepe Barroso; y solo cuando la relación llegó públicamente a su fin, la joven argentina se mostró con Yatra en el escenario, y a modo de escenificación del videoclip que habían grabado le permitió que le diera un beso en sus labios. A partir de entonces, la historia de amor comenzó a rodar.

El próximo mes, Tini Stoessel visitará Santiago del Estero y el anuncio de su arribo con la gira “Quiero volver Tour” generó también el interrogante entre sus fans a cerca de si Yatra la acompañará a recorrer la Argentina.

Durante este año Tini estuvo sacando nuevos singles que formarán parte de su 3er disco (“22” con Greeicy, “Suéltate el Pelo”, “Fresa” con Lalo Ebratt y “Oye” con Sebastián Yatra). Todos ellos tuvieron un rotundo éxito.

Con Fresa logró por primera vez ser #1 en el Top de Spotify Argentina, posición que se mantiene hasta hoy día. Con Oye logró récords en reproducciones, siendo el 2do video más visto a nivel mundial en el día de su lanzamiento (debajo de Harry Styles). El videoclip de “Oye” cuenta con millones de reproducciones en YouTube, y es el que la une a su novio, Yatra.