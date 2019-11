Benjamín Vicuña, en su peor momento

20/11/2019 - 20:32 Pura Vida

El actor chileno Benjamín Vicuña pasó de disfrutar del éxito de la novela ATAV, que transita sus momentos culminantes, a vivir uno de los momentos más tristes de su vida. Es que a los cada vez más crecientes rumores de separación de la “China” Suárez, ahora se sumó la internación de su padre por un derrame cerebral. Igual, Juan Pablo Vicuña Parot (77) ya estaría en proceso de recuperación.

De mal en peor. Sumamente agitados parecen ser los últimos tramos del año 2019 del actor chileno Benjamín Vicuña, que contrapone los éxitos laborales con difíciles momentos en el ámbito familiar.

Mientras los rumores de crisis y separación no cesan en las vidas de Benjamín Vicuña y la “China Suárez”, el actor chileno tuvo que afrontar un duro momento familiar, ya que internaron a su padre, Juan Pablo Vicuña Parot, de 77 años de edad, por un derrame cerebral.

La noticia dejó en jaque a quienes venían siguiendo la historia de la pareja después de que la prensa del mundo del espectáculo comunicara la novedad. En ese sentido, la periodista Laura Ubfal describió con un “Tristísimo” y vía Instagram lo que pasa en la vida personal de Vicuña.

Esta situación generó que Benjamín viajara de urgencia a Santiago de Chile, y abandonara las grabaciones que estaba llevando adelante en el desierto de Atacama. El actor se encontraba allí desde hace días filmando la miniserie “Inés del alma mía” y por tal motivo es que se ausentó en el festejo del final de Argentina, Tierra de Amor y Venganza (Atav). Incluso, ya había finalizado sus filmaciones con varios días de antelación, precisamente para poder retomar su nueva actividad.

De esta manera, mientras su actuación como “Torcuato Ferreyra” cautiva cada noche a los espectadores de Atav, al igual que el personaje de la “China” Suárez (Raquel), en la vida real la situación es completamente diferente, ya que la pareja estaría pasando una fuerte crisis desde hace ya varias semanas, aunque por el momento no hubo confirmaciones ni desmentidas.

Respecto del estado del padre de Vicuña, el representante del actor informó a la prensa que fue dado de alta ayer por la mañana, ya que se encontraba muy bien y “recuperándose de algo menor, sin ninguna gravedad ni nada”.

Si bien el vínculo padre e hijo tuvo cortocircuitos y distanciamientos, en una vieja declaración el actor chileno contó el modo en que lograron volver a reconstruir la relación, incluso cuando estuvieron dos años sin hablarse: “No fue fácil para él que yo quisiera ser actor. Luego me di cuenta de que parte de él está en mí y eso me permitió vivir en paz con ese lado mío. Soy socio del teatro Mori, estamos desarrollando una sala de cine en Bellavista, y no me avergüenza decir que tengo un lado de empresario, como mi papá”.

En tanto a la “China” Suárez, la mamá de Rufina y Magnolia, se encuentra en Disney disfrutando de los parques de diversión. Durante toda la jornada de internación de su suegro, la actriz no dijo nada sobre Benjamín en redes y tan sólo se limitó a compartir las experiencias con sus hijas.