VIDEO | River dio vuelta un partidazo y le ganó a Newell's

30/11/2019 - 23:51 Deportivo

No sin suspenso, River logró este sábado el primer objetivo que había trazado Marcelo Gallardo tras la desazón de la final de la Copa Libertadores: le ganó por 3-2 a Newell's y se perfiló como candidato a la Superliga en este último tramo de 2019: quedó a dos puntos de la cima con un partido menos. Igual, el camino de River en Rosario no fue fácil: empezó 2-0 abajo y convirtió su reacción en más meritoria.

Después de que ambos intercambiaran chances -Franco Armani y Gonzalo Montiel tuvieron trabajo ante Luis Leal y a Exequiel Palacios le faltó puntería-, a los 30 llegó la ventaja de los de Frank Kudelka: Mariano Bittolo ejecutó un córner desde la izquierda que Cristian Lema cabeceó en el corazón del área al segundo palo del arquero.

A los 35, tras una gran contra y un enorme pase de Bittolo que dejó a Leal mano a mano con Armani, el santotomense no perdonó y sorprendió con un festejo muy similar al de Gabigol, la pesadilla del Millonario en Lima. ¿Era necesario?

Pero a los 38 inició la remontada el de Núñez. Ignacio Fernández ejecutó un tiro libre desde la derecha que, sin que nadie lo tocara, se le metió por el segundo palo a Alan Aguerre.

En el complemento se vislumbró desde el inicio el ímpetu de River. Se acercó con otro intento de Palacios y el ingresado Juan Fernando Quintero puso en aprietos a Aguerre con un tiro libre. Hasta que, a los 19, Rafael Santos Borré empujó la pelota en un avance junto a otro ingresado, Ignacio Scocco.

Pero los de Gallardo saben no conformarse, y no bajaron la intensidad hasta que lograron el tercero. Ante una Lepra sin rumbo, Nacho Fernández habilitó hacia atrás por la izquierda a Scocco y éste tocó con la cara interna del pie al ángulo, en un golazo que no festejó por su pasado rojinegro.

Enseguida, Borré pegó un disparo en el palo en la última llegada visitante antes de comenzar a manejar la ventaja con inteligencia. Así, River coronó una victoria que suma en la tabla y en lo anímico, y dejó a Newell's lamentando sus chances perdidas.

Fuente TyC.