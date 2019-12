El Bailando 2019 ya tiene a su primera pareja finalista

13/12/2019 - 08:46 Pura Vida

En una noche con bailes de altísimo nivel, Flor Vigna y Facu Mazzei consiguieron el pase a la gran final del Bailando 2019, al vencer en el duelo telefónico a Lourdes Sánchez y Fede Bal.

La noche contó con varias emociones y palabras destinadas a los protagonistas, tanto de sus familiares, como de sus coachs.

En los duelos de baile, Flor y Facu se quedaron con el punto del cuarteto y Lourdes junto a Fede obtuvieron el punto del ritmo libre. Las duplas debían bailar bachata, pero Marcelo decidió que no se haga la coreografía, por falta de tiempo.

Te recomendamos: Claudio Caniggia habría echado del hotel Faena a Charlotte y Axel

Ya en el duelo telefónico, Flor y Facu consiguieron el pase a la final, con un 57,73% de los votos, contra el 42,27% de Lourdes y Fede.

"Quiero agradecer porque en el peor año de mi vida me hiciste vivir el mejor", dijo Lourdes, quien además aseguró que ya no participará en los próximos certámenes. Por su parte, Fede, muy emocionado y abrazando a la bailarina y a su coach, resumió: "Me voy con el corazón inflado de amor por todo el mundo".

El segundo finalista se conocerá esta noche, tras el duelo entre Karina La Princesita y Maxi Buitrago, contra Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña.