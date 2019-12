Cinthia Fernández reconoció que Martín Baclini todavía la apoya económicamente

18/12/2019 - 21:15 Pura Vida

Cinthia Fernández y Martín Baclini se separaron en julio después de un año en pareja, pero la relación entre ellos se transformó en una peculiar amistad en medio de la participación conjunta en el Súper Bailando 2019.

Finalizado el reality, el empresario regresó a Rosario, Santa Fe, a enfocarse en su mega bazar mientras que la bailarina se quedó en Buenos Aires como panelista de “Los ángeles de la mañana”.

En este contexto, y a cuento del errático vínculo de Guido Süller con Tomasito, su esposo, Yanina Latorre bromeó con Cinthia: “Lo importante es que (Baclini) te siga manteniendo, porque Guido lo mantiene a Tomasito”. Acto seguido, Ángel de Brito le preguntó a la madre de las gemelas Bella y Charis (5), y Francesca Defederico (4): “¿Te mantiene Baclini?”.

Entonces, Cinthia explicó: “No, no. Me ayuda con un montón de cosas y me sigue ayudando. Pero no necesito que me mantengan”. Por caso, la actriz es la protagonista de las publicidades del negocio de Baclini.