Horacio Banegas: “La música no tiene límites”

Rock, folclore y guaracha, en ese orden, son los ritmos que Horacio Banegas eligió para celebrar sus 65 años. El encuentro será este lunes, desde las 22, en Casa Terraviva. Allí, quien abrirá el show será 1000 Mother Faca, el grupo bandeño; seguirá La Sachera, con folclore; luego, Horacio Banegas y cerrará Dany Hoyos, un icónico de la guaracha santiagueña.

“El under del rock en Santiago es injustamente no reconocido. Hay muchos grupos que están afanosamente y dedicados a su música tratando de encontrar espacios. Es por eso que elegimos a 1000 Mother Faca para abrir el espectáculo”, dijo Banegas en visita a la Redacción de EL LIBERAL.

A tu cumpleaños lo celebrarás con fusiones de rock y guaracha al invitar a 1000 Mother Faca y Dany Hoyos. ¿Qué te anima a unir estos distintos estilos?

La música no tiene límites, todo es música. No soy de ubicar en un estante a la música porque, estoy convencido, todos somos seres afines, con un alma feliz por hacer lo que hace. Entonces, un músico, no importa del género que sea, siempre piensa y quiere a la música como nosotros. No me ato a los prejuicios de la gente. La gente tiene derecho a opinar por que forma parte de nosotros. Escucho respetuosamente las opiniones, pero la misión mía es armonizar con todas las vertientes musicales, sobre todo con las de Santiago del Estero, porque creo que la fusión es importante. Nosotros, desde el ciclo “El Arte de las Inmediaciones” ya empezamos con eso. Empezamos con el disco “Inmediaciones”, que es una fusión de sonoridades que no eran propias del folclore que hoy está tan instalado en la sociedad. De todas maneras, la palabra folclore me queda grande a mí porque antes soy músico y lo que hago es música.

¿Cómo fue tu reciente experiencia de hacer el Teatro Vorterix y con los guaracheros santiagueños de Los Arcanos del Desierto?

Fue maravillosa. Es un teatro al que todos quisieran llegar. Me parecía que debía haber una música que también identifique a Santiago. La guaracha identifica a Santiago, forma parte del común de la gente, de la idiosincrasia. Elegí a Los Arcanos del Desierto porque, en cierta forma, tiene que ver con la migración que hemos tenido nosotros de la raza y que es parte de nuestra idiosincrasia. Entonces, me parecía que era el grupo que identificaba a Santiago con su vestimenta, sus formas y contenidos y que debían estar con nosotros. Eso ha sido maravilloso. Feliz por haber compartido con ellos. Luego, la devolución ha sido en Cayococo (en Santiago) en donde tocamos juntos otra vez. Quedó ahí un resto emocional que debíamos descargarlo.

“Yo sólo quiero que me recuerden como el vocero del pueblo”

Hay artistas que se reinventan en el afán de sostenerse en el tiempo. Vos, has mantenido una coherencia en todo sentido y lograste trascender. ¿Cómo se consigue esto?

Siendo fiel al concepto artístico-musical que has elegido. Decido cantar como solista, después de haber integrado conjuntos o dúos, porque tenía una visión de cómo hacer un desarrollo de mi obra. Lo conseguí siendo fiel a eso, sin desviarme, no dejándome seducir por vender una canción a alguien, cosa que entra en un contexto más comercial. Eso se hace porque es lícito, porque se va buscando ubicar planos más arriba del que uno está. Pero, como en mí no existe esa necesidad porque yo sólo quiero que me recuerden como el vocero del pueblo, nada más. No tengo otro propósito. Y ser fiel al amor que siento por Santiago, resaltar permanentemente la riqueza musical y cultural de Santiago. Nosotros, no nos damos cuenta de lo que tenemos. Por donde vayas, encuentras algo que te impacta y te moviliza interiormente.

Una celebración con familia, seres queridos y amigos

La fusión de ritmos que marcará el concierto de Horacio estará “abriendo y cerrando la noche con 1000 Mother Faca y Dany Hoyos. También estará mi hijo, “Mono” Banegas, presentando su disco “Reminiscencias”. Compartir esta fecha es para Horacio “especial porque recibiré mi cumpleaños en mi provincia, con mi familia, con los amigos y con la gente que me adoptó como parte de sus afectos”.

Horacio: “La música me ha dado un gran valor humano”

Romper con las estructuras e ir contra lo establecido dentro de un esquema llamado folclore, seguramente fue, para Banegas, remar en contra de la corriente. ¿Cuánto se te hizo cuesta arriba generar conciencia acerca de que las fusiones son necesarias cuando se trata de identidad y de músicas?

Ha sido trabajoso porque yo no he nacido ni tampoco me he atado a reglas comerciales. No he nacido con una visión comercial. He nacido con una visión musical y artística. Es por eso que mis inicios han sido con ciclos culturales. De ahí vengo yo con mi carrera. Además, creo que lo comercial es fácil de lograr. Conocemos a la gente, sabe lo que piensa. En cambio, nosotros hacemos una propuesta siempre renovada tratando de brindarles nuestra visión y ver a dónde coincidimos y a dónde armonizamos almitas contra almitas. Porque de eso se trata la música. La música a mí me ha dado un gran valor humano y la gente es parte y sostén de eso. No me detengo a pensar si lo mío va a ser rechazado o no o si le va a gustar a la gente o no. Esto es lo tomas o lo dejas, pero con total respeto y libertad. l