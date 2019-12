Los “Viejos Libros” que desgarran el alma de Banegas

27/12/2019 - 21:15 Pura Vida

“Viejos Libros” es lo nuevo de Horacio Banegas. Es allí en donde, a través de composiciones propias, se desgarra el alma con pinceladas que da su vida. Pero, también, es una celebración de seguir cantando y expresándose con una propuesta comprometida.

“Son postales de mi vida, y hay muchas. Es hacer un paneo de las cosas que afectivamente han sido fuerte para mí. Estoy trabajando en un contexto poético y literario como contenido que rodea a las canciones”, resaltó el cantautor durante la transmisión en vivo desde la Redacción de EL LIBERAL.

Para “Viejos Libros”, Horacio se valió de esos recuerdos de la infancia, de su vida misma para enriquecer el concepto del CD.

“En realidad, para este disco, no he tomado a ningún poeta porque traigo canciones que han estado guardadas durante mucho tiempo, que tienen que ver con las postales afectivas que han quedado en el camino y que es necesario recrearlas en este disco”, puntualizó el autor de “Mi origen y mi lugar”.

En ese sentido, Horacio contó que hizo zamba la historia de su hermano mayor, José. Banegas recordó que José “fue prácticamente nuestro padre porque mi papá albañil y encofrador viajaba con las empresas que lo tenían a su servicio. Prácticamente, no estaba en la casa. Se hizo el dique de Río Hondo y él desde que se empezó hasta que se terminó de construirlo estuvo trabajando allí”.

“Entonces, mi hermano mayor salía a la mañana para lustrar, vender lotería, diarios. Es el emblema de lo que para mí es la familia y de lo que es haber recibido la protección, el amor y el cariño de mi hermano José. Yo escribí esta obra en la década del 80 y estaba guardada. Entonces, ahora consideré que es tiempo que salga”, añadió.

A poco de remarcar esto, Horacio interpretó esta emotiva zamba que transmite ese respeto, esa admiración y esa referencia por su hermano José.

“Estoy muy orgulloso de poder hablar de temas tan importantes para mí, que hacen a mi esencia, a mi origen, a mi ser”, reflexionó Horacio en su entrevista exclusiva a EL LIBERAL.

Parafraseando a una de tus canciones, ¿qué te dicen tus sentimientos cuando tienen que hablar de vos mismo y transmitir esas sensaciones, emociones y postales de tu infancia?

Primero, trato de ubicarme como espectador de lo que es mi provincia, mi esencia, mis raíces y el entorno que me rodea y que me ha rodeado desde niño. Desde ahí hablo, porque ahí está el amor puro y la necesidad permanente mía de escribir con orgullo eso que me enriqueció como ser humano y como artista. Desde ahí ubico la visión poética para desarrollarla.

Has ido construyendo un camino para ser “la voz de los que no tienen voz”. ¿Crees que con el tiempo tu obra adquirirá mayor trascendencia y esa voz comprometida tuya será analizada por nuevas generaciones?

Ojalá que sí. Ya hay un análisis sociológico realizado en la Universidad de Córdoba sobre la obra mía. Una antropóloga fue la que hizo este trabajo hace un par de años. Creo que es el primer síntoma de que la obra tiene muchas aristas por donde analizar. Luego, yo he sido parte de la carrera de Filosofía, aquí en Santiago, porque me invitaban para que visite a los estudiantes. Hacían reuniones para hablar sobre la obra. Y esto era porque estaban desarrollando la temática filosófica con obras mías. Todo esto es gratificante y fue una muestra que en mí genera una esperanza de que se analice. Es necesario analizar a los referentes de cada lugar y ver qué es lo que han sintetizado en su obra y qué es lo que han dejado como aporte a la cultura de su provincia.

De festival en festival en enero y febrero

En este verano de festivales folclóricos por todo el país, Horacio arrancará el 3 de enero de 2020 en el de la Tradición, que se realizará en la ciudad santiagueña de Añatuya. En tanto, el 12 de enero estará en el Festival del Agua, en Villa del Rosario (Córdoba). El 16 de enero se presentará en el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María y el 31 de enero en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, ambos en la provincia de Córdoba.

Confirmó que el 8 de febrero próximo actuará en el Festival Nacional de La Salamanca (La Banda, Santiago del Estero). El 15 de febrero, en el Festival del Cabrito (Recreo, Catamarca). “Por suerte, la agenda de enero y de febrero está cubierta”, remarcó Banegas a EL LIBERAL.

Y destacó que durante el año 2020 tiene “cita obligada en Buenos Aires con dos funciones. Estamos viendo en qué orden van a ir los lugares que tenemos seleccionados”, puntualizó.

“Soy latido en la tierra”

Me valgo de tu tema “Soy de la tierra” para consultarte ¿qué expresa cuando late la tierra en estos momentos?

La mística nuestra en Santiago del Estero, desde la salamanca hasta sus sonoridades en medio del monte con la tierra latiendo en todo momento. El latido, para mí, es ver bailar en un patio a la gente. Yo me siento identificado con todo eso. Soy parte de eso. Como digo en la obra: “Soy un latido en la tierra, tal vez un pájaro, un alma, tal vez un pájaro, un alma. Soy fantasía constante, la voz, el eco y la tarde, la voz, el eco y la tarde.” Soy todo eso. Me siento todo eso de mi provincia. La música no tiene fronteras. En esta, nuestra tierra, podemos convivir el rock, la guaracha, la chacarera y muchas cosas que encierra todo esto. Y estoy feliz de seguir haciendo lo que me gusta, lo que me hace sentir bien. Cantarle a mi tierra es algo hermoso. Siento esa necesidad permanente de expresar lo que siento por ello y lo agradecido de haber nacido en este suelo.l