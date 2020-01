Discriminación, racismo y agresiones físicas: el escándalo de la nieta de Susana Giménez

02/01/2020 - 10:12 Pura Vida

En las últimas horas, Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez, protagonizó un verdadero escándalo en Punta del Este, muy cerca de una conocida disco. Aseguran que estaba muy exaltada y que insultó a los gritos a una pareja.

María Gimena Binaghi y su esposo, Marcelo, trataban de sacar el auto de su casa en medio de una multitud cuando apareció la joven y reaccionó de la peor manera.

“Me imagino que no me tocaste el auto ¿no? Negra hija de p…, porque te mato”, exclamó la joven que había dejado estacionado su Mini Cooper muy cerca de la salida del garaje de la casa del matrimonio.

Cuando el hombre le dijo que solo estaba intentando sacar su vehículo, ella le respondió: “¿Qué te pasa gordo hijo de p…?”. En ese momento, según el testimonio de ocasionales testigos, lo tiró sobre el auto y le pegó dos piñas en el oído.

Binaghi le pidió que se calmara o bien iba a tener que hacer la denuncia. “Denuncia no, no me saquen fotos. Si llego a tener un arma los mato a los dos”, le gritó la nieta de la “diva de los teléfonos”.

Como si esto fuera poco, minutos después llegó Mercedes Sarrabayrouse, hija de Susana, que empezó a tirar piedras contra la casa junto a su novio, Joe Miranda.

La pareja, víctima de este brutal ataque, realizó la denuncia en la comisaría local por “agresiones verbales, físicas y amenazas”.