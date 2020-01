VIDEO | Así son los misiles que lanzó Irán sobre las bases de Estados Unidos en Irak

07/01/2020 - 21:45 Mundo

En las últimas horas, la base militar de Estados Unidos Ain al-Assad, ubicada en Irak, recibió al menos una docena de impactos de misiles Fateh-110, los cuales tienen un alcance que ronda los 300 kilómetros.

Estos misiles tierra-a-tierra fueron construidos por Aerospace Industries Organization.

#Iran media releases video of missile launch #Fateh110 against US bases in #Iraq. #انتقامی_سخت #AinAssad Air Base pic.twitter.com/KQEiGfXSBV