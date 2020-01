África y Santiago, en el nuevo disco de Mariela Carabajal

10/01/2020 - 21:03 Pura Vida

Mariela Carabajal sigue haciendo realidades sus sueños. Tras el éxito alcanzado con su personalísimo disco “Paganas”, en el 2020 regresará con otro en donde su sello estará remarcado a través de canciones propias y de otras que compuso junto con sus colegas.

“Es una continuidad de mis anteriores producciones, pero al mismo tiempo es muy distinto. Tiene una esencia afro. Hace un año, me recibí de profesora de Música con especialidad en Percusión Africana. Mi idea era poner, en mi nuevo disco, todo lo que aprendí. Es por eso que participan percusionistas de Rosario. Por eso está invitado Carlos Seminara, un gran percusionista”, resaltó al referirse a la esencia que tendrá su CD.

Y si de invitados célebres se trata, Mariela tendrá en su nobel disco a su tío y referente, Saúl Belindo ‘Cuti’ Carabajal, además de Juan Saavedra, Roxana Carabajal, Enrique Marqueti, Pablo Carabajal, Quique Oyola, Eduardo Spinazzi y el gran Jorge Fandermole.

“Para mí ha sido una dicha cuando Fandermole aceptó mi propuesta de participar en mi disco. Va a cantar ‘Como hierbita soy’ un gato que escribí con Quique Oyola”, precisó Mariela en su visita a la Redacción a EL LIBERAL.

“Mi objetivo ha sido mezclar la raíz santiagueña con músicos rosarinos”, resaltó, e inmediatamente puntualizó que aún no tiene definido el nombre del disco. “Me han acercado varias ideas, pero aún no encontré el que considere el indicado para definir mi nuevo trabajo. Me estoy dando un tiempo de silencio y de respiro para encontrar el nombre que tiene que ser”, resaltó Carabajal.

“Esperemos que este disco nos traiga mucho trabajo y aprendizaje. Este disco es un nuevo encuentro conmigo. Cada vez, me voy acercando a mí misma”, dijo.

“Como hierbita soy” y “Chacarera fuerte” son dos de las composiciones que se destacarán en el disco. Mariela indicó que otra de las canciones de peso será “Memorias de la vida”, además de un regaeton “bien sachero”.

Indicó que su tío “Cuti” participará en “Dejame que me vaya”, tema que le pertenece. “Cuando empecé a cantar, siempre dije que cada vez que grabe un disco iba a incluir un tema de “Cuti”. Esta vez, ha sido “Dejame que me vaya”. Mi tío “Cuti” es mi maestro. Es admiración y agradecimiento lo que tengo por él. Siempre va a haber una canción de él”, precisó la cantora nacida en La Banda.

En cuanto a Roxana, expresó que la acompañará en el reggaeton titulado “De el interior”. Aseguró que eligió este ritmo urbano porque le gusta y también porque a través del mismo se expresan sentimientos y grandes valores.

Por otra parte, Mariela confirmó que estará en el Festival Nacional de Folclore Cosquín 2020 y en el Festival Nacional de La Salamanca. l