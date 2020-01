Los judíos y el tango, lo nuevo de Luis Pereyra

11/01/2020 - 20:01 Pura Vida

“Vida” es el show que llevan por el mundo el bailarín añatuyense Luis Pereyra y su esposa alemana Nicole Nau. Las danzas tradicionales argentinas, desde la chacarera hasta el tango, se destacan en esta producción con la que debutaron, en octubre del año pasado, en el Akzent Teather (Viena). Con esta obra integral recorrieron Europa y cerraron el periplo de actuaciones en Bonn.

Radicados en Alemania -aunque ahora, temporariamente, están en Buenos Aires-, para este año tienen una apretada agenda en la Argentina.

Pero, el gran desafío para este 2020 será elaborar un espectáculo en el que reflejen la relación de los judíos y el tango.

“También hay un nuevo espectáculo que está en marcha. Nos pidieron plasmar la idea y lo vamos a hacer en Alemania, es sobre los judíos y el tango. La única música que dejaban escuchar en los campo de concentración a los judíos era el tango, vaya a saber por qué, estoy investigando. Entonces, vamos a llevar esa idea a un espectáculo”, resaltó Luis a EL LIBERAL .

Además, en marzo próximo, Luis y Nicole emprenderán una gira por distintas provincias argentinas. No sólo shows sino también un sentido didáctivo tendrá este camino artístico que realizarán.

“Las actividades comenzarán para nosotros en marzo con viajes de trabajo a Córdoba, Santiago del Estero, Salta y Jujuy con gente que viaja con nosotros desde Europa para hacer un viaje de estudio (vienen, profesores, maestros etc. desde distintos puntos de Europa)”, indicó Pereyra a EL LIBERAL.

“A Santiago los llevamos a la Reserva Natural de Mario Paz y al Patio del Indio y Teresa; en Córdoba vamos a Cerro Colorado a la casa de Don Atahualpa Yupanqui; en Jujuy los llevamos a Pozo Colorado, un lugar donde vive una gran comunidad Coya en medio de la nada; y así vamos haciendo rutas en las cuales yo bailé cuando era joven con el Ballet Salta y luego con Nicole”, dijo.

Nuevamente, “Vida”

En tanto, en abril próximo comenzarán con la nueva producción de “Vida” que tratarán de llevar “a Europa una vez más. Ya van veinte años de este trabajo, de llevar no sólo el tango sino toda la música popular argentina. Ahora, nuestra bandera es la chacarera, además del tango”, remarcó Luis en su entrevista con EL LIBERAL.

“Me tocó la gracia de Dios de viajar por el mundo desde 1986. Siempre regresé a la Argentina y trabajé en mí país. Pero, desde el 2001 decidí salirme del sistema de trabajo en el cual la cultura no tenía lugar (y aún hoy no la tiene, es mi realidad). Me fui con un país que había caído en desgracia (yo con él), el corralito (perdí todos mis ahorros, mi hogar y mis sueños), un país violento y sin ánimo. Cada vez que regresaba, encontraba algo de cambios, pero no veía cambios grandes en el conurbano (que es donde vivimos con Nicole cuando estamos en la Argentina, en Quilmes), pero trabajábamos mejor con Nicole en festivales, casas de tango, teatros, televisión”, analizó.

En cuanto al país europeo que le abrió sus puertas y brindó oportunidades, Luis indicó: “Alemania me da sus manos abiertas, camino seguro en las calles, cada proyecto lo puedo llevar adelante, todo es orden, todo es verde y veo cultura en todos lados, me permite desarrollarme como hombre y artista”.

“Trabajo afuera de mi país, agradezco a Dios eso. Pero mi sueño fue y es desarrollarme en mi país. Si bien tengo mi carrera hecha desde mi Argentina hoy aquí no la puedo llevar adelante. El país tiene otras prioridades y yo no soy esa prioridad. Está bien así, mis hermanos necesitados están como debe ser, primeros”.