Santiagueña es la maquilladora preferida de Tini Stoessel

13/01/2020 - 21:34 Pura Vida

Sofía Cantizano vive momentos soñados. Sin pensarlo, se convirtió en la maquilladora preferida por Martina Tini Stoessel. La cantante, en oportunidad de actuar el pasado 12 de diciembre en el Fórum Centro de Convenciones Santiago del Estero, fue maquillada por Sofía. Un mes después, pero en Punta del Este, la joven santiagueña volvió a ser convocada para brindar sus servicios y maquillar a las bailarinas de la novia de Sebastián Yatra.

“En el mes de diciembre me escribieron de la producción que traía a Tini a Santiago para maquillar a las bailarinas. Yo comenté que iba a estar en Punta del Este en la misma fecha de su show que hasta ese entonces iba a ser el 18 de enero. El 9 de enero me contactó otra productora que traía a Tini a Punta del Este para decirme que necesitaban una maquilladora para el show que al final lo habían reprogramado para el 12 de enero”, destacó, a EL LIBERAL, la joven que desde hace tres años es maquilladora profesional.

“Me tome un Buquebús con una amiga que me acompañó y adelanté mis vacaciones para poder estar ese día (el pasado domingo 12 de enero). Maquillé a todas las bailarinas que la acompañan en cada show y estuve en el camarín con Tini y su novio Sebastián Yatra (cantante y compositor colombiano de balada romántica, pop latino y reguetón), especificó Sofía a EL LIBERAL.

“Tanto Tini como las chicas me felicitaron por como las maquillé. Me dijeron que les encantó y me trataron muy bien, muy buena onda conmigo. La verdad, tanto ella como su novio son dos artistas que me gustan mucho y los sigo bastante. Cuando me contactaron no podía creerlo, me puse muy contenta”, resaltó Sofía quien tras estudiar en Santiago realiza “muchos cursos en Buenos Aires con maquilladoras muy destacadas de los famosos, como por ejemplo la maquilladora de Showmatch, otra que es maquilladora de famosas como China Suárez, Zaira Nara, Marcela Kloosterboer y otras”.

Sofía adelantó que durante “todo febrero voy a estar en Buenos Aires haciendo cursos nuevamente, esta vez con la maquilladora de Marcelo Tinelli”.

La joven profesional tiene 20 años y, además de ser maquilladora profesional, estudia la Licenciatura en Nutrición. Este año cursará el 4º año.

En el 2019, Sofía recibió dos premios: el primero, en marzo, como Mujer Emprendedora del Año, y el segundo en octubre como Mujer Destacada del Año.

Su cuenta en Instagram es soficantizanomakeup.