Aseguran que el 60% de los padres no juega con su hijo ni dos horas a la semana

Especialistas aseguran que seis de cada diez padres y madres no dedican ni dos horas a la semana a jugar con sus hijos. Cabe destacar que esto sucede a pesar de que prácticamente tres de cada cuatro admiten saber lo importante que es y que al menos ocho de cada diez consideran el juego infantil como un “planazo” que también les reporta cosas positivas a ellos. Así se desprende del estudio #Juegaconellos realizado por la empresa juguetera Famosa para analizar el juego en familia.

Según una encuesta realizada a medio millar de progenitores, dos de cada tres son conscientes de que no dedican el tiempo suficiente a jugar con sus hijos. Pero cuando lo hacen, un 54% afirma sentirse más comunicativo con ellos y un 39% afirma sentirse “como un niño nuevo”. Además, cuatro de cada diez encuestados creen que jugar con sus hijos les ayuda a conocerse mejor a ellos mismos y hace que afloren sentimientos positivos, y el 50% afirma que jugando con los niños hallaron soluciones que luego pudieron aplicar en otros ámbitos de su vida. No obstante, el 18% vive el juego con sus hijos como una obligación, un 4% reconoce sentirse desorientado porque no sabe como jugar, un 1,8% admite que se impacienta por terminar, y un 1,4% lo considera aburrido.

La psicóloga Alicia Banderas, que ha colaborado en la iniciativa de Famosa desarrollando el decálogo #Juegaconellos, asegura que “los adultos todavía seguimos creyendo que jugar juntos es más importante para los niños que para nosotros como padres, pero nos sorprenderíamos si supiéramos los beneficios que nos aporta jugar”, como mejorar el dominio de las emociones, reducir el estrés, ganar flexibilidad mental y vitalidad. Banderas ofrece una serie de consejos para promover el juego infantil y familiar en casa: re­crear situaciones imaginarias, facilitar el cambio de roles y meterse en la piel de los personajes, dar ideas para usar los juguetes de diferentes maneras, contar historias inventando finales, romper con los juegos estereotipados.